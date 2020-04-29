السديس: أيام وستعود الحياة كما كانت بالحرمين الشريفين (فيديو)

تداولت مواقع إعلامية سعودية وعربية تصريحات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، باقتراب فتح الحرمين لأداء الصلوات ومناسك الطواف والسعي.

و قال السديس في مقطع مصور في إطار طمأنة عموم المسلمين " أبشركم بأنها أيام و تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم".

#السديس بشرّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عموم المسلمين باقتراب فتح الحرمين لاداء الصلوات ومناسك الطواف والسعي. pic.twitter.com/zs5ksRdBgF — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 29, 2020

وأضاف أنه ينبغي التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة قائلاً: إن دولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة السليمة والآمنة والصحية، وأنه متفائل بما هو قادم.

ورحب كثير من المسلمين بتصريحات السديس معتبرين أنها تبعث الأمل في نفوسهم بعودة المصلين إلى الحرمين الشريفين، وبانتهاء وباء كورونا قريبًا.

https://twitter.com/Dr_Saudais/status/1255324576248193025?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوضح كثيرون أن كلام السديس من باب البشارة، والفأل الحسن، وحسن الظن بالله، وليس عن معلومات مؤكدة بموعد فتح الحرمين الشرفين، فهذا الإجراء ينبغي أن تصحبه جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل: تركيب بوابات للتعقيم على سبيل المثال.

https://twitter.com/aminah_baksh/status/1255322276616196096?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلى الجانب الآخر، أعرب البعض عن قلقهم إزاء الاستعجال باتخاذ هذه الخطوة، إذ رأوا أنه من المبكر فتح المسجد الحرام بمكة المكرمة بما أنها من أعلى المناطق تسجيلا لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

#السديس

﴿ وَبَشَّرْنَاهُ ﴾

﴿ فَبَشَّرْنَاهَا ﴾

﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ﴾

﴿ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ ﴾

اللهم بُشرى

اللهُم ظننا بك الخير وأنت الخير

اللهم بشّرنا بما يسرّنا وأنت خير المبشرين pic.twitter.com/FdolAzUxiZ — صدقه جاريه لسلطان السحوم (@sltan__202) April 29, 2020

وسجّلت مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، 327 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة 4804 حالة، منها 4264 حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، وبلغ عدد الوفيات بمكة 68 حالة وفاة حتى اليوم.

من باب رفع المعنويات والتبشير والفأل الحسن، وليس من باب تحديد أيام معدودات؛ لأن هذا اسلوب شيخنا الفاضل السديس واسلوب أهل العلم. — ®️رَيّـان🕊 (@_Ryan2030) April 29, 2020

الله يبشر الشيخ بالخير على البشارة الحلوة ❤️❤️❤️❤️❤️ — OMAR (@ar106_om) April 29, 2020

عبد من عبيد الله …احسن ظنه بالله والله يقول ان عند حسن ظن عبدي بيّ (ياااارب انا نعلم انك ارحم الراحمين وانا نظن بك خير ياااارب ياااارب ارفع الغمه عن الأمه 🌹 — النور 🌹 (@star79182899) April 29, 2020

https://twitter.com/505__M/status/1255311209752117250?ref_src=twsrc%5Etfw