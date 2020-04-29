إعلامي سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم "من شرهم" (فيديو)

شن الإعلامي السعودي رواف السعين هجومًا على الفلسطينيين، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "حرقهم وتأديبهم وتخليص العالم من شرهم"، على حد قوله.

وقال السعين المثير للجدل في مقطع فيديو عبر يوتيوب: إن "الفلسطيني ليس عربي، والأرض والقضية هي لإسرائيل".

الإعلامي السعودي رواف السعين يحرض نتنياهو على تخليص العالم من شر الفلسطينيين

وأثار الفيديو غضب المغردين على مواقع التواصل، وعلق مغردون سعوديون بأن السعين لا يمثل إلا نفسه، وطالبوا النيابة العامة بإلقاء القبض عليه وتأديبه بسبب إساءته الكبيرة للشعب الفلسطيني.

وأوضح نشطاء أن الهجوم العنيف على الفلسطينيين من إعلاميين سعوديين هو نتاج تواطؤ المملكة في خطة تصفية القضية الفلسطينية، وما يُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

الكاتب السعودي المتصهين القذر رواف السعين يدعو نتنياهو لتأديب الفلسطينيين

ويقول المفروض نتنياهو يخلص العالم منكم أنتم شر في كل دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين …

هو ينضم بذلك إلى مسلسل #ام_هارون و #مخرج_7

لتكملت مخطط التطبيع القذر … pic.twitter.com/H0ZhyCPs9T — 🌐 بن مانع (@binmana_) April 28, 2020

الكاتب السعودي رواف السعين المتصهين يشجع نتنياهو لتأديب الفلسطينيين ليخلص العالم من شرهم.#فلسطين_قضيتي

هجوم المتصهينين على الفلسطينيين هو نتيجة تواطؤ الشعب مع خطة #السعودية لتصفية قضية #فلسطين pic.twitter.com/XXDvIMB7WX — نورة الحربي (@n_alharbi12) April 28, 2020

الارهابي رواف السعين العنزي ، سعودي لايمثل حكمة الدولة والشعب السعودي الشهم الكريم ، يكرر مشهد محمد الدرّة بمطالبة اليهود قتل صغار الفلسطينيين قبل كبارهم!!

يجب على النيابة العامة تأديبة هو ومن يؤيده وكل متمسح بالوطنية كذباً وهدفه إثارة الفتنة.@kamnapp @bip_ksa https://t.co/uzIcdfLHph — fares aljood (@farsaljood) April 29, 2020

في #السعودية حيث يحصي محمد بن سلمان على الكتاب أنفاسهم ويغيب أحدهم وراء الشمس بتغريدة واحدة ، يظهر هذا الكاتب "رواف السعين" لكي يشتم الفلسطينيين ويمجد في الصهاينة ويقول أن الأرض أرض اسرائيل وزعماءهم أبطال ، السعودية مندفعة بسرعة الصاروخ على طريق التصهين وليس فقط التطبيع pic.twitter.com/wuuYnjmxbQ — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 29, 2020

رواف السعين يمثل نفسه وشخص مثله لا يستحق التعليق https://t.co/rYMVTh9QiR — محمد عمر (@moh1966omar) April 28, 2020

واحتفى مؤرخ إسرائيلي بمقطع السعين ورحب به في تل أبيب باعتباره واحدًا من "شرفاء السعودية"، وترجم المقطع إلى العبرية لنشره على قنوات التلفزة الإسرائيلية.

الكاتب السعودي رواف السعين يشجع نتنياهو لتأديب #الفلسطينيين ليخلص العالم من شرهم.

ويقول أيضا:

"الخيانة في دمكم ..مستعد أنام عند اليهودي ولا عند الفلسطيني.. مستعد أربي يهودي في بيتي ولا أدخل فلسطيني".

كلام صريح للرجل شريف. مرحب بك وبشرفاء #السعودية دائما في تل أبيب يابو اليمامة. pic.twitter.com/j8pB6G3pmX — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) April 27, 2020

تشرفت اليوم في ترجمة هذا المقطع لصديقي الأستاذ رواف السعين ونشره للجمهور في #إسرائيل. فرصة ذهبية لنشر الأصوات الخليجية الأصلية في قناة أخبار إسرائيلية مركزية.@kaisos1987 @MosheBerkovitch pic.twitter.com/nSl3r96ol1 — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) April 28, 2020

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