أمريكا تتهم الصين بإخفاء معلومات حول مصدر فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الصين لا تزال تشكل تهديدا للعالم بإخفاء معلومات عن مصدر فيروس كورونا (كوفيد-19) ما سمح له بالانتشار إلى دول أخرى.

وصعّد بومبيو خلال حوار تلفزيوني، الأربعاء الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين بشأن الفيروس.

وقال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن الرئيس أمر بالتحقيق في مصدر الفيروس، وسيُحاسب المسؤولون عن انتشاره.

وقال بومبيو: "تقع على الحزب الشيوعي الصيني الآن مسؤولية تفسير كيف خرجت هذه الجائحة من الصين وامتدت إلى العالم بأسره، ما تسبب في هذا الدمار الاقتصادي العالمي".

جاء ذلك خلال حوار مع شبكة فوكس نيوز، صباح اليوم، وانتقد بومبيو الحكومة الصينية مرارا وتكرارا، وأضاف: "أمريكا بحاجة لمساءلتهم".

وقال بومبيو إن الصين تعرف أن تفشي الفيروس بدأ على أرضها، وإنها تستخدم "التضليل المعلوماتي الشيوعي الكلاسيكي" لتحويل التركيز عن هذا.

وتابع: "لقد تشجعت لرؤية أستراليا وغيرها من الدول تنضم لنا في المطالبة بتحقيق؛ لأنه في حين نعلم أن هذا ظهر في ووهان بالصين، لا نعلم بعد من أين بدأ".

وقال كوشنر في حوار منفصل عبر فوكس نيوز صباح اليوم إن ترمب كان قد طلب من إدارته التحقيق في مصدر الفيروس.

وأضاف: "لقد طلبنا من الفريق أن يفحص بعناية شديدة ما حدث، وكيف وصلت الأمور لذلك، والتأكد من أنه سوف يتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن الأشخاص الذين تسببوا في هذه المشكلة سيخضعون للمحاسبة".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في شتى أصقاع الأرض ليصيب أكثر من 3 ملايين شخص، ويتسبب بوفاة نحو 221 ألف نفس جراء الإصابة، في حين يقترب عدد المتعافين من المليون شخص، حتى اللحظة.

وتعد أمريكا المتضرر الأول من جائحة فيروس كورونا، إذ أصيب مليون و46 ألف أمريكي، قضى منهم جراء الإصابة ما يزيد عن 60 ألفًا، بينما تعافى نحو 144 ألف مصاب.

وجرى سجال بين واشنطن وبيجين حول منشأ الفيروس، إذ دشنت الحكومة الصينية حملة حول فيروس كورونا، أثارت بها خلافا مع الولايات المتحدة، إذ ربطت بيجين ظهور الفيروس بـ"نظريات المؤامرة"، في حين وصفت واشنطن الوباء بأنه "فيروس ووهان".

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