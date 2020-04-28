يمنيون للإمارات: "قلبي اطمأن" لا ينظف حروبكم ومشروعكم في اليمن

تفاعل يمنيون مع قصة يمنية نازحة في دولة الصومال استضافتها حلقة برنامج "قلبي اطمأن" الذي يروج لدولة الإمارات والممول من قبل الهلال الأحمر الإماراتي.

ويرى عدد من اليمنيين أن البرنامج يعمل " على تبييض سجل الإمارات المسود بالحروب وقتل الشعوب في الوطن العربي".

وقالت الصحفية اليمنية، أمل جابر، إنه على الرغم مما يقدمه برنامج "قلبي اطمأن" إلا أن " ما يعيبه أنه يروج لدولة هي في الأصل صانعة حروب، وسبب لما وصلت إليه هذه الشعوب من الحاجة والمذلة، إضافة إلى أنه ينتقي واحداً من ملايين المحتاجين".

من جانب آخر تساءل اليمني، محمد الحميري، عن القيمة الإنسانية للبرنامج في ظل أن الإمارات تعمل على إغلاق الموانئ وغيرها وتقول إنها تقدم الدعم والإغاثة لليمنيين، وأضاف قائلًا:" برنامج ( قلبي اطمأن ) الهدف منه تلميع الوجه القبيح للإمارات، يسرقون ثرواتك وينهبون أرضك ويقتلون جنود بلادك ثم يتصدقون عليك بمصروف رمضان".

https://twitter.com/_AlmakhmariAli/status/1254417039042793473?ref_src=twsrc%5Etfw

#الامارات تحاول تبييض سجلها المسود بالحروب وقتل الشعوب ودعم الخراب في الدول العربية في برامج #قلبي_اطمأن — أمل جابر (@amal1jaber) April 28, 2020

#قلبي_اطمأن رغم أن ما يقدمه يعتبر هو الأكبر مقارنة بما يقدم في هكذا برامج إلا أن ما يعيبه أنه يروج لدولة هي في الأصل صانعة حروب وسبب لما وصلت إليه هذه الشعوب من الحاجة والذل..إضافة إلا أنه ينتقي واحداً من ملايين المحتاجين . — أمل جابر (@amal1jaber) April 28, 2020

(1)

برنامج #قلبي_اطمأن يمثل حالة من التبييض للمشروع الإماراتي في اليمن العام الماضي يلتقي رجل يمني يعمل في ميناء عدن فيرفض قبض أي مبلغ منه إلا بفتح مشروع جديد-عزة النفس، وفي هذا العام يغادر غيث شخصية البرنامج للصومال لممارسة مهنة التضليل الإعلامي ضد أبناء اليمن — ريناد الحاج (@RenadHajj) April 28, 2020

(2)

واليوم تسعى الإمارات لبناء تاريخها الإنساني عبر استعطاف عامة الناس ببرنامج إنساني يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي صاحب السبق في العمل الاستخباراتي في عدن .

للإمارات تاريخ كله حروب ودمار ولن ننسى انكم دعمتم مليشيات بجنوب اليمن وكانت النتيجة تهجير أبناء عدن.#قلبي_اطمأن — ريناد الحاج (@RenadHajj) April 28, 2020