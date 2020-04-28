هكذا أصبحت الصلاة في الحرم المكي في زمن الكورونا (فيديو)

تداولت حسابات سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للصلاة داخل الحرم المكي في رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا، وقصر الصلاة على العاملين في الحرم فقط.

وأظهرت مقاطع الفيديو، تطبيق التباعد الاجتماعي في الصلاة ووقوف المصلين على مسافات متباعدة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إجراءات الوقاية

أعلنت السعودية في 21 مارس/آذار الماضي، تعليق الصلاة في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وباء كورونا فيروس.

وجاء قرار تعليق الصلاة في الحرمين الشريفين إجراءً احترازياً لمنع تفشي فيروس كورونا في مكة والمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي حول تطورات كورونا، إن هناك 174 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية، أن هناك 16136إصابة نشطة بينها 117 حالة حرجة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 144.

وخفتت المملكة حظر التجول في أنحاء البلاد يوم الأحد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها للحد من تفشي فيروس كورونا.