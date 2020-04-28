لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 28 من مارس/آذار

حتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و86 ألفا، توفي منهم أكثر من 213 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 935 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 28 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة التونسية: وفاة واحدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى ٤٠ و٨٠ إصابة جديدة ترفع الإجمالي إلى ٩٧٥.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2045 وفاة و24584 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 382 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

حاكم ولاية نيويورك: سجلنا 335 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهذا يشير إلى انخفاض في عدد الوفيات.

رئيس الوزراء الإسباني يعلن رفعا تدريجيا لتدابير الإغلاق حتى نهاية يونيو المقبل.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رويترز: عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى المليون.

وزير الصحة البريطاني: تسجيل 586 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21678.

وزارة الصحة التركية: 92 وفاة جديدة جراء كورونا ليرتفع عدد المتوفين إلى 2992 وتسجيل 2392 إصابة جديدة.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 22 وفاة و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية بالبلاد.

السلطات الروسية: تمديد نظام الحجر المنزلي في العاصمة موسكو حتى الثالث عشر من شهر مايو المقبل.

ترمب: لم نتوصل بعد إلى لقاح لفيروس كورونا ولكن هناك مؤشرات جيدة ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية قريبا.

ترمب: سنتمكن قريبا من إجراء ٥ ملايين فحص يومي للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

ترمب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة سببه إجراء عدد كبير من الفحوصات.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل ٨١ إصابة فيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع مجموع الإصابات إلى ١٩٢٨ والوفيات إلى ٩٠.

وزير الصحة البريطاني: تم تحديد ٦ أدوية لعلاج فيروس كورونا أولها جاهز لإجراء الاختبارات السريرية.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20077.

وزارة الصحة السودانية: 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و 43 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 25 وفاة و 318 إصابة.

وزير الصحة الأردني يقول إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11921

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3440.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 126إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4246

رئيس الوزراء الفرنسي: سنبدأ فتح المدارس بشكل طوعي وتدريجي في المقاطعات الفرنسية بداية 11 مايو/آيار.

رئيس الوزراء الفرنسي: نجري نحو 700 ألف من فحوصات فيروس كورونا اسبوعياً.

رئيس الوزراء الفرنسي: توفير الأقنعة الواقية من فيروس كورونا للعموم سيكون بداية من 11 مايو.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11380.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 717.

رئيس الوزراء الفرنسي: الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا ستكون خطيرة.

رئيس الوزراء الفرنسي: يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا ونتعلم كيفية حماية أنفسنا.

رئيس الوزراء الفرنسي: استمرار الإغلاق العام يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 71 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسائل إعلام مصرية: إغلاق مبنى أمراض الباطنة في مستشفى جامعة المنصورة بعد اكتشاف 9 إصابات بكورونا بينهم 6 من أعضاء التمريض.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 647 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47334.

أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا في إسبانيا بعد تسجيلها 301 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822.

وزارة الصحة العمانية: 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2131.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 73 وفاة و6411 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسرائيلية: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 15589.

معهد روبرت كوخ الألماني: 1144 إصابة بكورونا و163 وفاة يرفع إجمالي الإصابات إلى 156337 والوفيات إلى 5913.

معهد روبرت كوخ الألماني: 1144 إصابة بكورونا و163 وفيات يرفع إجمالي الإصابات إلى 156337 والوفيات إلى 5913.

رويترز: الصين تعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 3 لوافدين دون تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1303 وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.