كورونا: مصر تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الفيروس

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 22 حالة وفاة، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة".

وأوضح مجاهد أن" عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين".

وسجلت 4 دول عربية أخرى هي الجزائر والسودان والعراق والأردن، الثلاثاء، وفيات جديدة بفيروس كورونا.

الجزائر

ففي الجزائر، أعلن المتحدث باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 5 وفيات جديدة و132 إصابة، خلال 24 ساعة، ما رفع الإجمالي إلى 3649 إصابة، بينها 437 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1649، بتسجيل 93 حالة شفاء جديدة.

السودان

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 حالات وفاة و43 إصابة جديدة،وبذلك ارتفع عدد المصابين إلى 318، بينهم 25 حالة وفاة.

العراق

وفي إقليم كردستان شمال العراق، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت حالة وفاة و10 إصابات جديدة بمحافظة أربيل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبتلك الإصابات ارتفع الإجمالي في الإقليم إلى 366، بينها 322 حالة شفاء و5 وفيات.

الأردن

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن وفاة ثامنة بالفيروس، في مستشفى الملكة علياء العسكري، وعدم تسجيل إصابات جديدة، إضافة إلى 6 حالات شفاء، ليبلغ العدد الكلي 351 مصابًا، بينهم 89 يخضعون للعلاج.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، خلال المؤتمر، إلى قرار الحكومة تخفيف حظر التجوال في محافظات مأدبا (وسط) وجرش وعجلون (شمالًا)، بحيث يُسمح للسكان باستخدام مركباتهم في التنقل.

وأضاف العضايلة أن يوم الجمعة المقبل سيكون هتاك حظر شامل في المملكة، وهو إجراء تتخذه السلطات للأسبوع الثاني.

فلسطين

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزيرة الصحة، مي كيلة، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 6 إصابات جديدة في القدس المحتلة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 501، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقدرت الوزيرة الفلسطينية عدد الإصابات في القدس وحدها بنحو 255، لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل في المدينة المحتلة؛ بسبب قيود الاحتلال.

وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و96 ألفًا، توفي منهم نحو 214 ألفًا، وتعافى أكثر من 938 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.