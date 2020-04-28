قبّل قدميها.. لحظات مؤثرة من لقاء أسير فلسطيني بوالدته فور تحرره (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، لحظات مؤثرة من لقاء الأسير الجريح ليث كنعان البرغوثي، بوالدته فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء.

وأظهر الفيديو، لحظة تقبيل المحرر ليث لقدميّ والدته، بالرغم من محاولته في البداية اتخاذه إجراءات الوقاية من كورونا وارتداء الكمامة، لكن شوق والدته منعه من الابتعاد.

ويشار إلى أن المحرر البرغوثي، اعتقل لمدة 15 شهرًا بسجون الاحتلال، وهو من بلدة بيت ريما برام الله، كان قد أصيب بعينه خلال مواجهات مع الاحتلال، وقبل أيام من موعد عمليته الجراحية في عينه اعتقله الاحتلال من منزله.