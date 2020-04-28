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طائرة شحن محملة بمساعدات طبية تغادر تركيا إلى أمريكا (فيديو)

الطائرة تحمل أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات من طراز N95، ولباس واقي للأطباء، ومواد طبية وقائية
الطائرة تحمل أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات من طراز N95، ولباس واقي للأطباء، ومواد طبية وقائية
28/4/2020

غادرت طائرة شحن عسكرية تركية، محملة بمساعدات طبية، العاصمة أنقرة الثلاثاء، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وتأتي شحنة المساعدات بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم من فيروس.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات من طراز N95، ولباس واقي للأطباء، ومواد طبية وقائية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنكليزية: هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة.

والإثنين أعلن أردوغان، أن بلاده سترسل الثلاثاء مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة. قائلاً: سنرسل غدا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة عبر طائرة نقل عسكرية تركية، وتتضمن المساعدات كمامات ومواد طبية لحماية الوجه والعيون وكمامات إن 95 وملابس واقية ومواد معقمة.

مساعدات لـ 55 بلدا

وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلدا لدعمها في مكافحة جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنّ طائرات شحن القوات المسلحة التركية، أوصلت مساعدات طبية في وقت سابق وبعد انتشار فيروس كورونا، إلى كل من إيطاليا، وإسبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، وبريطانيا، والصومال.

وتخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليون (ثلث عدد الإصابات العالمية)، توفي منهم نحو 57 ألفًا، وتعافى أكثر من 139 ألفًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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