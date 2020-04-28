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شاهد: مشاهد حصرية لإجلاء المصابين وثلاجات جثث ضحايا كورونا في نيويورك

27/4/2020

رصد برنامج للقصة بقية الذي بثته الجزيرة أسبوع ذروة تفشي وباء كورونا في مدينة نيويورك الأمريكية وذلك من خلال فيلم وثائقي صُوّر في المدينة.

ووثّقت كاميرا البرنامج الأيام الأكثر صعوبة التي مرت على الولاية من حيث أعداد المصابين والضحايا وضعف النظام الصحي في مواجهة الوباء.

وسجل الفيلم الوثائقي "أيام نيويورك العصيبة" مشاهد حصرية لعمليات إجلاء المصابين وثلاجات حفظ جثث ضحايا الفيروس، والمصاعب التي واجهتها السلطات في دفنها بسبب كثرة عددها.

وكشف الفيلم عن الأسباب التي أدت لتحول المدينة لأكبر بؤر الفيروس في البلاد، إذ يعايش الأيام الأولى للجائحة التي شهدت خرقا للإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى سرعة انتقال العدوى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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