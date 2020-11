شاهد: لبنانيون يضرمون النار في المصارف في موجة غضب جديدة

عاد اللبنانيون إلى الشوارع مجدداً غير آبهين بإجراءات منع التجول التي فرضها فيروس كورونا المستجد، مع بلوغ الأزمة الاقتصادية في البلاد طريقاً مسدوداً ومعاناة المواطنين من موجة غلاء.

وتجددت، الثلاثاء، المواجهات بين محتجين غاضبين ووحدات الجيش في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بعد تشييع متظاهر توفي متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات مماثلة ليلاً.

وتأتي التحركات التي تخللها حرق عدد من المصارف وتحطيم واجهات بعضها الآخر، في خضم انهيار اقتصادي بدأت ملامحه منذ العام الماضي، دفع بمئات آلاف اللبنانيين إلى الشوارع بشكل غير مسبوق في أكتوبر/تشرين الأول ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وفشلها في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأطاحت التظاهرات بالحكومة السابقة، فيما لم تتمكن الحكومة الجديدة منذ مطلع العام من اتخاذ أي اجراء يخفّف من معاناة المواطنين.

ورشق المتظاهرون بعد، ظهر الثلاثاء، القوى العسكرية بحجارة اقتلعوا بعضها من أرصفة الشوارع، وحطموا واجهات خمسة مصارف وأضرموا النيران في عدد منها، كما أحرقوا سيارتين لقوى الأمن.

ورد الجيش بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لتفريقهم.

وشيّع المتظاهرون الشاب فواز السمان (26 عاماً) الثلاثاء، إثر وفاته متأثراً بطلق ناري أصيب به واتهمت عائلته عناصر الجيش بإطلاقه، في وقت أبدت قيادة الجيش "بالغ أسفها" لمقتله مؤكدة "أنها فتحت تحقيقاً بالحادث".

وبحسب قيادة الجيش، أوقعت المواجهات ليلاً أربعين مصاباً في صفوفها، بينما أفادت هيئة صحية محلية عن إصابة أكثر من عشرين من المتظاهرين.

ويحتج المتظاهرون على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة.

ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم خصوصاً خلال شهر رمضان.

وأسفرت المواجهات ليلاً وفق قيادة الجيش عن تعرّض ثلاثة مصارف وعدد من الصرافات الآلية للحرق واستهداف آلية عسكرية ودورية في المدينة. وإيقاف تسعة أشخاص "لإقدامهم على رمي مفرقعات وحجارة".

وأقفلت جمعية المصارف وكافة البنوك في طرابلس بدءاً من، الثلاثاء، "بسبب الاعتداءات".

وقطع عشرات المتظاهرين طرقاً عدة في البلاد في الليلتين الأخيرتين، كما نظموا تحركات احتجاجية أمام عدد من المصارف. وعمل الجيش على فتح الطرق ما أوقع 14 إصابة أخرى في صفوفه وأوقف أربعة متظاهرين.

وعصر، الثلاثاء، تجمّع عشرات المتظاهرين عند جسر الرينغ المؤدي إلى وسط بيروت، محاولين قطعه أمام حركة السيارات، وتصدت لهم القوى الأمنية.

وأقرّ رئيس الحكومة حسّان دياب خلال جلسة عقدتها الحكومة، بحسب كلمة وزعها مكتبه الإعلامي، بأن "الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية".

وأبدى تفهمه لـ "صرخة الناس" فيما أكد رفضه تحويل المطالب "إلى حالة شغب". وحذر من "وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهزّ الاستقرار الأمني" واصفاً ذلك بأنه "لعب بالنار"، في وقت تواجه حكومته حملة من القوى السياسية المناوئة لها.

#LebanonProtests underway in Zalka. Protesters are defying the curfew and #coronavirus lockdown measures as the country’s econ. & financial situation becomes even more catastrophic by the minute. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/67HU5SJmeF

— Houshig K. (@houshigk) April 26, 2020