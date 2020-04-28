البث الحي
سياسة

شاهد: قنبلة تقتل 40 مدنيا بينهم 11 طفلا في عفرين شمال سوريا

صور نشرتها مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب لآثار الانفجار في عفرين
صور نشرتها مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب لآثار الانفجار في عفرين
28/4/2020

قالت وزارة الدفاع التركية إن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط في بلدة عفرين بشمال سوريا، الثلاثاء، متهمة وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالهجوم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين. وبثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا أسود يتصاعد في الهواء في حين سمعت في الخلفية أصوات أبواق سيارات الإسعاف والشرطة .

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بنشطاء أكراد على أراضيها وشنت عمليات عسكرية في شمال سوريا لإبعادها عن حدودها.

وقال الجيش التركي إن قوات سورية متحالفة معها سيطرت على عفرين، وهي منطقة تقطنها أغلبية كردية، من وحدات حماية الشعب في هجوم كبير في مارس/آذار عام 2018.

وكان تفجير اليوم من أعنف التفجيرات التي شهدتها المنطقة التي تسيطر عليها قوات مدعومة من تركيا. وكثيرا ما تلقي أنقرة اللوم على وحدات حماية الشعب في الهجمات لكن الوحدات تقول إنها لا تستهدف مدنيين.

اعتقال مشتبه به

وأعلنت ولاية هطاي التركية، أن فرق الأمن قبضت على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في مدينة عفرين.
ولفتت الولاية الحدودية في بيان، الثلاثاء، إلى إخماد الحريق الناجم عن التفجير.
وأشار البيان إلى خضوع المصابين للعلاج في مستشفيات هطاي وعفرين.

جثث متفحمة

ونشر ناشطون ووسائل إعلام محلية قصة لامرأة قضت جراء انفجار مدينة عفرين، وعند وصولها للمستشفى بعد مرور فترة لاحظوا وجود السيدة تحتضن طفلها ملتصقاً بجسدها بسبب تعرضها للحرق.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على فيسبوك، إن إحدى الجثث المتفحمة التي تم انتشالها كانت لوالدة احتضنت طفلها حتى ذابوا سويا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)