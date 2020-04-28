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سياسة

سيناتور أمريكي يدعو لمنع طلاب الصين من دراسة العلوم ببلاده.. لماذا؟ (فيديو)

28/4/2020

دعا سناتور أمريكي إلى منع الطلاب الصينيين من الإلتحاق بالجامعات الأمريكية، واقترح عدم السماح لهم بدراسة العلوم والتكنولوجيا في الجامعات الأمريكية، وأن يركزوا على دراسة شكسبير.

وشغل السناتور الأمريكي الجمهوري توم كوتون، وسائل التواصل الاجتماعي، عندما اقترح عدم السماح للطلاب الصينيين بدراسة العلوم والتكنولوجيا في الجامعات الأمريكية، والتركيز على دراسة شكسبير بدلا من ذلك.

وتداول نشطاء،مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني للسناتور الأمريكي "توم كوتون" مع قناة فوكس نيوز تحدث فيه عن منع الطلاب الصينيين من الإلتحاق بالجامعات الأمريكية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس أن من الفضيحة أن"أنبغ العقول للصين تدرس في الولايات المتحدة" فقط من أجل العودة إلى بلادها".
وأضاف بالقول عن عودة الصينيين إلى بلادهم" وللمنافسة على وظائفنا، والاستيلاء على أعمالنا، وسرقة ممتلكاتنا في نهاية المطاف".

شكسبير.. فقط

قال كوتون في برنامج "صنداي مورننج فيوتشرز" على شبكة (فوكس نيوز) يجب أن نلقي نظرة فاحصة للغاية على تأشيرات السفر التي نمنحها للمواطنين الصينيين للقدوم إلى الولايات المتحدة للدراسة.

وأوضح"خاصة تلك على مستوى الدراسات العليا في المجالات العلمية ولتكنولوجية المتقدمة".

وقال إنه يجب السماح للطلاب "بالمجيء إلى هنا ودراسة شكسبير والمقالات الاتحادية لكتاب بارزين، وهذا ما يحتاجون إلى تعلمه من أمريكا".

وأضاف" إنهم لا يحتاجون إلى تعلم الحوسبةِ الكميةِ والذكاء الاصطناعي من أمريكا".

واتفقت مراسلة فوكس نيوز ماريا بارتيرومو، على أن من المهم "ضمان أن تفهم الناس الثقافة الأمريكية".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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