سيناتور أمريكي يدعو لمنع طلاب الصين من دراسة العلوم ببلاده.. لماذا؟ (فيديو)

دعا سناتور أمريكي إلى منع الطلاب الصينيين من الإلتحاق بالجامعات الأمريكية، واقترح عدم السماح لهم بدراسة العلوم والتكنولوجيا في الجامعات الأمريكية، وأن يركزوا على دراسة شكسبير.

وشغل السناتور الأمريكي الجمهوري توم كوتون، وسائل التواصل الاجتماعي، عندما اقترح عدم السماح للطلاب الصينيين بدراسة العلوم والتكنولوجيا في الجامعات الأمريكية، والتركيز على دراسة شكسبير بدلا من ذلك.

وتداول نشطاء،مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني للسناتور الأمريكي "توم كوتون" مع قناة فوكس نيوز تحدث فيه عن منع الطلاب الصينيين من الإلتحاق بالجامعات الأمريكية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس أن من الفضيحة أن"أنبغ العقول للصين تدرس في الولايات المتحدة" فقط من أجل العودة إلى بلادها".

وأضاف بالقول عن عودة الصينيين إلى بلادهم" وللمنافسة على وظائفنا، والاستيلاء على أعمالنا، وسرقة ممتلكاتنا في نهاية المطاف".

Does US Senator Tom Cotton have a point? Should we really be educating people to “to compete for our jobs, to take our business, and ultimately to steal our property.” in the long term as he put it? https://t.co/Gukm6NcR3G

