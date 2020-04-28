البث الحي
سياسة

باللغة العربية.. مسؤولة بريطانية تشرح أصل كلمة "رمضان"

روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
28/4/2020

نشرت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغريدة عبر تويتر لتعريف متابعيها بأصل كلمة رمضان.

وتفاعلت دياز مع متابعيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنشر صورة في تغريدتها احتوت على أصل كلمة رمضان، وترجمة المرادفات بالإنجليزية.

وقالت دياز" من الرائع أن نبحث عن معنى وأصل الكلمات باللغة العربية وأن نتعمق فيها.. ما رأيكم بهذا الشرح حول كلمة ‘رمض’؟

تفاعل مغردين

من جانبهم تفاعل مغردون مع الخطوة التي قامت بها دياز، وقال حساب باسم عمر الفاروق" وازيدك من الشعر بيتا أن كلمة رمضان جاءت كاسم وتعني :الحرارة وهناك من اشتق منه فعل (رمض يرمض رمضانا  امتنع عن الأكل).

وأضاف وهي كلمة تنفرد بها اللغة العربية دون غيرها كما تنفرد الانجليزية بكلمة (flixy) ولم تستطع اللغات الهندواوربية ترجمتها وتنطق سهلة بالنسبة للسريانية والعبرية.

أمّا بدر السعدي فقد قال" انظروا ..روز دياز تبحث عن معنى كلمة رمضان وهي رمض بالفعل، هنا اقف لك احتراما وتقديرا بما تقدمين من دروس قيمة في هذا الجانب.

وشرح بالقول" عظمة شهر رمضان وفوائد الصوم لم يذكرها رب العالمين بل جعل الإنسان يكتشف هذي النعمة مع مرور الأيام في الجانب الصحي وفي تصرفات الشخص من هدؤ وسكينه وتقربه العبد الى الله .

من جابنها قالت حسب باسم هيفاء الكبيسي" اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم جميلة المعاني إذا تعمق الشخص بها وتعلمها..  انتي رائعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)