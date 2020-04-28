باللغة العربية.. مسؤولة بريطانية تشرح أصل كلمة "رمضان"

نشرت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغريدة عبر تويتر لتعريف متابعيها بأصل كلمة رمضان.

وتفاعلت دياز مع متابعيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنشر صورة في تغريدتها احتوت على أصل كلمة رمضان، وترجمة المرادفات بالإنجليزية.

وقالت دياز" من الرائع أن نبحث عن معنى وأصل الكلمات باللغة العربية وأن نتعمق فيها.. ما رأيكم بهذا الشرح حول كلمة ‘رمض’؟

من الرائع أن نبحث عن معنى وأصل الكلمات باللغة العربية وأن نتعمق فيها. ما رأيكم بهذا الشرح حول كلمة 'رمض'؟ #رمضان_كريم #رمضان_مبارك #صباح_الخير #صباحيات_روزي pic.twitter.com/G1iviQZPt6 — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 27, 2020

تفاعل مغردين

من جانبهم تفاعل مغردون مع الخطوة التي قامت بها دياز، وقال حساب باسم عمر الفاروق" وازيدك من الشعر بيتا أن كلمة رمضان جاءت كاسم وتعني :الحرارة وهناك من اشتق منه فعل (رمض يرمض رمضانا امتنع عن الأكل).

وأضاف وهي كلمة تنفرد بها اللغة العربية دون غيرها كما تنفرد الانجليزية بكلمة (flixy) ولم تستطع اللغات الهندواوربية ترجمتها وتنطق سهلة بالنسبة للسريانية والعبرية.

أمّا بدر السعدي فقد قال" انظروا ..روز دياز تبحث عن معنى كلمة رمضان وهي رمض بالفعل، هنا اقف لك احتراما وتقديرا بما تقدمين من دروس قيمة في هذا الجانب.

وشرح بالقول" عظمة شهر رمضان وفوائد الصوم لم يذكرها رب العالمين بل جعل الإنسان يكتشف هذي النعمة مع مرور الأيام في الجانب الصحي وفي تصرفات الشخص من هدؤ وسكينه وتقربه العبد الى الله .

من جابنها قالت حسب باسم هيفاء الكبيسي" اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم جميلة المعاني إذا تعمق الشخص بها وتعلمها.. انتي رائعة".

اللغة العربية هي لغة القران الكريم جميلة المعاني اذ تعمق الشخص بها وتعلمها انتي رائعة 👏👏👏 — هيفاء الكبيسي (@enghaefaa33) April 27, 2020

انظروا ..روز دياز تبحث عن معنى كلمة رمضان وهي رمض بالفعل ،هنا اقف لك احتراما وتقديرًا بما تقدمين من دروس قيمة في هذا الجانب — بدر السعدي (@baderh1234) April 27, 2020