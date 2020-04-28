البث الحي
سياسة|مصر

"الصحة النفسية" بمصر: يجب وقف برنامج "رامز مجنون رسمي" فورا لهذه الأسباب

لقطة من إعلان برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على إم بي سي مصر
لقطة من إعلان برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على إم بي سي مصر
28/4/2020

نشرت وسائل إعلام مصرية، بيانا لمستشفى الصحة النفسية بالعباسية في القاهرة، طالبت فيه النائب العام بإصدار قرار بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" بسبب خطورته على الصحة النفسية للمواطنين.

ويأتي البيان بمثابة بلاغ للنائب العام، وصف البرنامج بأنه يحمل كثيرًا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج.

وعدد المستشفى أسباب المطالبة، من بينها، وجود خطر وشيك من حدوث رابط شرطي للمواطن المصري بين التعذيب بالكهرباء أو بالوسائل الأخرى السادية، في البرنامج، بالمتعة والدعابة والضحك وخطورة حدوث ما سبق سيؤدي إلى ارتفاع اضطرابات الشخصية، والاضطرابات النفسية للمواطن المصري.

وأشار البيان إلى أن اسم البرنامج "رامز مجنون رسمي" يسيء للمرض النفسي والمرضى، كما لفت إلى وجود تهديد محتمل على الصحة النفسية للطفل الذي يتعلم سلوكياته بالتقليد وينساق بسهولة خلف التصرفات الظاهرة للأشخاص، وهو يمثل خطورة شديدة على الطفل، لو قام بتقليد هذا السلوك العدواني، والتعذيب والعنف الموجود في البرنامج.

وأضاف أنه إذا كان ضيوف البرنامج لا يعلمون ما يحدث في الحلقة، فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون، فالمصيبة أعظم وهي رسالة سلبية ‏شديدة الخطورة لكل أفراد الشعب المصري.

وقال البيان إن مصر تمر بحالة من القلق والخوف والتوتر بسبب فيروس كورونا والبرنامج يسيء لها وللصحة النفسية، وإن عرض هذه الأساليب يؤدي إلى خفض حساسية المجتمع لهذه الممارسات والتطبيع مع هذه السلوكيات مما يؤدي إلى انتشارها كالنار في الهشيم.

وطالب البيان بالوقف الفوري للبرنامج، واتخاذ ما يلزم من الجهات المختصة، لأن السلوكيات المشينة، ستؤدي لارتفاع الاضطرابات الشخصية والنفسية للمواطن المصري، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، وتأثر الدخل القومي للبلاد بالسلب.‏

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)