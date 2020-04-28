"أوصيكم خيرا ببناتي".. رسالة مؤثرة من طبيبة مصرية أصيبت بكورونا

كتبت الطبيبة المصرية منار سامي بمستشفى الأحرار التعليمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية، منشورًا لها على فيسبوك، توصي متابعيها ببناتها بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت منار طبيبة الصدر المقيمة بالمستشفى في منشور حظي بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، "بعد تأكد إصابتي بالكورونا ولا راد لقضاء الله.. أوصيكم خيرًا ببناتي".

وأكدت الطبيبة المصرية في منشورها أنها حجزت في مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، وهي إحدى المستشفيات المعدة لاستقبال مرضى فيروس كورونا في مصر.

وليست منار الحالة الأولى للإصابة بين الكوادر الطبية في مصر، فقد أكدت وسائل إعلام مصرية اليوم إغلاق مبنى أمراض الباطنة في مستشفى جامعة المنصورة بعد اكتشاف 9 حالات إصابة بكورنا بينهم 6 من أعضاء التمريض.

ومنذ تفشي كورونا في مصر، أصيب عشرات الأطباء بالفيروس وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء، الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء

والأسبوع الماضي، حذرت عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر سابقا، منى مينا، عبر فيسبوك، من كارثة تهدد المجتمع بتفشي عدوى كورونا إثر تعليمات جديدة أقرتها وزارة الصحة بشأن فحص الأطقم الطبية، الأمر الذي أسفر عنه اليوم تقديم بلاغ ضد مينا يتهمها بإثارة الفتنة.

وقبل يومين، قال فني أشعة في الأقصر جنوبي مصر، ووالد أصغر توأمين مصابين بكورونا، إنه عانى وزوجته التي تعمل كذلك في المجال الطبي، من حالة نفسية سيئة بعد دخول طفليهما مستشفى العزل، شاكيا تنمر أهل قريته، رغم انه أصيب نتيجة تفانيه في عمله.

وكان آخر ضحايا كورونا في مصر من الكوادر الطبية، الصيدلي حازم ماهر نبيل بعد إصابته نتيجة عدوى انتقلت له أثناء عمله بصيدليته في الجيزة، والممرض بمستشفى النجيلة في مطروح السيد المحسناوي الذي توفي قبل يومين إثر إصابته بكورونا أثناء أداء عمله.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

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