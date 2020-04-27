249 دولارا نصيب الفرد من إنفاق العالم على السلاح في 2019

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الإثنين، إن إجمالي الإنفاق العالمي على الأسلحة نما في 2019 إلى 1.917 تريليون دولار.

وقال المعهد في تقريره السنوي، إن الإنفاق العسكري في 2019، نما بنسبة 3.6% مقارنة مع 2018، مسجلا أكبر نمو سنوي منذ عام 2010.

واستحوذت 5 بلدان على نسبة 62% من إجمالي الإنفاق العسكري خلال 2019، وهي الولايات المتحدة، والصين، والهند، وروسيا، والمملكة العربية السعودية؛ وهي المرة الأولى التي ظهرت فيها دولتان آسيويتان بين أكبر ثلاثة منفقين عسكريا.

ويشكل الإنفاق العسكري المسجل في 2019، نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعادل حوالي 249 دولارا للفرد الواحد حول العالم، هذا أعلى مستوى للإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وربما يمثل ذروة الإنفاق، بحسب التقرير.

ونما الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.3% في 2019، إلى 732 مليار دولار، وشكل 38% من الإنفاق العسكري العالمي.

وزاد التقرير: في 2019، كانت الصين والهند على التوالي، ثاني وثالث أكبر منفقين عسكريين في العالم؛ بلغ الإنفاق العسكري الصيني 261 مليار دولار في 2019، بزيادة 5.1%.

في المقابل، نما الإنفاق العسكري للهند بنسبة 6.8% إلى 71.1 مليار دولار؛ تبعتها روسيا رابعا بزيادة إنفاقها بنسبة 4.5% على أساس سنوي، إلى 65.1 مليار دولار.

وتطرق التقرير إلى ألمانيا، التي ارتفع الإنفاق العسكري فيها بنسبة 10% عام 2019 إلى 49.3 مليار دولار، كانت هذه أكبر زيادة في الإنفاق بين أكبر 15 منفقا عسكريا.