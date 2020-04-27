نائب بالبرلمان المصري يهاجم وزير الأوقاف: "وزير فاشل ومحدود ومستفز"

هاجم عضو البرلمان المصري أحمد طنطاوي، وزير الأوقاف، بسبب منعه إذاعة القرآن قبل صلاتي الفجر والمغرب بالمساجد في ظل إغلاقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وعنون طنطاوي بيان نشره على حسابه على موقع فيسبوك عن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بـ"وزير فاشل ومحدود ومستفز".

وقال طنطاوي، في البيان " بعد مناشدات شعبية ومطالبات برلمانية. وافق وزير الأوقاف على إذاعة قرآن الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المعظم بالمساجد، وذلك بعد حصول إمام كل مسجد على موافقة مكتوبة من مدير المديرية ومعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبعد جملة من التعهدات المستفزة مثل شخصه!".

وتساءل طنطاوي عن سبب إغلاق المساجد بحجة مواجهة فيروس كورونا في ظل ترك وسائل النقل العام وأماكن أخرى تشهد ازدحاما كبيرا.

وقال طنطاوي: "والحقيقة أننا نحتاج إلى من يشرح لنا أصلًا جدوى استمرار إغلاق دور العبادة (المساجد والكنائس) في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئيًا مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية أثناء ذلك، في ذات الوقت الذي نرى فيه الزحام الإجباري في كل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطرًا في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية (التباعد الاجتماعي) فيها مستحيل".

واختتم النائب الذي يُشتهر بانتقاده الدائم للحكومة ووزرائها: "استقيلوا يرحمكم الله، وتفرغ للسياسة وأنت أهل لها، واترك العلم لمن هم أهل له. تفرغ لدراسة ميكافيلي لتتعلم أكثر وأكثر كيف أن "الغاية تبرر الوسيلة" واترك علوم الدين لمن يخلصون لها ويفهمون فيها".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا هجوما وانتقادا لوزير الأوقاف وتصدر وسم على موقع تويتر بإقالة الوزير عقب تصريحات مسؤول بالوزارة عن عدم السماح بإذاعة قرآن المغرب عبر مكبرات الصوت في المساجد خلال رمضان.