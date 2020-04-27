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سياسة|مصر

مصر تبدأ ببناء جدار معدني على حدودها مع غزة (فيديو)

أفراد من قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة حماس يقومون بدورية في المنطقة على طول الحدود مع مصر في بلدة رفح الحدودية
أفراد من قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة حماس يقومون بدورية في المنطقة على طول الحدود مع مصر في بلدة رفح الحدودية
27/4/2020

بدأت مصر، مؤخرًا، ببناء جدار معدني، على طول حدودها مع قطاع غزة، البالغة نحو 14 كيلومترًا تقريبًا.

وأفاد شهود عيان أن الجيش المصري، بدأ قبل نحو أسبوعين، في بناء جدار معدني يتوقع تزويده بـ"مجسّات إلكترونية"، على طول الحدود مع قطاع غزة، بارتفاع سبعة أمتار تقريبًا.

وذكر الشهود أن عمليات البناء بدأت من محيط معبر كرم أبو سالم، شرقا، وسيتواصل إلى البحر الأبيض المتوسط غربا.

ولفتوا إلى أن القوات العاملة، أنجزت نحو كيلومترا واحدا تقريبًا من الجدار.

ويأتي بناء هذا الجدار، بشكل متوازي مع جدار خراساني، بدأت مصر في بنائه في فبراير/شباط الماضي؛ وأنجزت نصفه تقريبا.

ويبتعد الجدار المعدني الجديد، (الأقرب للحدود الفلسطينية) عن نظيره الخرساني، نحو 8 أمتار بحسب شهود العيان.

ويقع كلا الجدارين داخل الأراضي المصرية، ويفصل بينهما ممر مُعَبد تسلكه عربات الجيش.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بقطاع غزة، أو حركة "حماس" التي تحكم القطاع منذ عام 2007، على أعمال بناء الجدار.

كما لم تصدر السلطات المصرية أي بيانات خاصة بالجدار.

وتعمل مصر منذ عام 2013 على هدم الأنفاق على الحدود مع غزة؛ كما أقامت منطقة عازلة، في عمق شبه جزيرة سيناء.

وتتعاون حركة حماس  مع الجيش والأجهزة الأمنية المصرية، في ضبط الحدود، تنفيذا لتفاهمات سابقة، جرت بين الجانبين.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أعلنت وزارة الداخلية في غزة  إحباط محاولة تسلل لمسلحين حاولوا العبور إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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