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سياسة

مصريون عالقون في بنغلاديش: السفارة تتجاهل مساعدتنا ولا نملك ثمن الطعام (فيديو)

مصريون عالقون في بنغلاديش يطالبون بالعودة الى بلدهم
مصريون عالقون في بنغلاديش يطالبون بالعودة الى بلدهم
27/4/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمصريين عالقين في بنغلاديش يناشدون السلطات المصرية العودة إلى بلادهم.

ويظهر أحد المقاطع عددا منهم أمام السفارة المصرية في دكا، وقال أحدهم إن العدد الإجمالي للمصريين العالقين في بنغلاديش لا يتجاوز الأربعين.

وأضاف أنهم على استعداد لتحمل نفقات السفر والحجر الصحي.

واشتكى مصري آخر في المقطع من عدم رد السفارة على تساؤلاتهم، وطالب العالقون السلطات في القاهرة بإيجاد حل لمشكلتهم.

وفي مقطع آخر، طلب عدد من المصريين الدخول إلى السفارة، لكن أحد العاملين في السفارة طلب منهم، عبر جهاز اتصال داخلي، ترشيح شخص واحد فقط للدخول، قائلا إن التجمعات ممنوعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعندما رفض المتجمعون ان يتحدث شخص واحد فقط باسمهم، أغلق الموظف الاتصال.

المصدر : مواقع التواصل
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