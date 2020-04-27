مسؤول منشق يتحدث عن إصابة زعيم كوريا الشمالية خلال تجربة صاروخية

في ظل اختفاء كيم جونغ أون الغامض والتقارير المتضاربة عن مكانه وحالته الصحية، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريحات لمسؤول سابق يقول إن كيم ربما أصيب أثناء إحدى التجارب الصاروخية.

وكتب "لي جونغ هو"، وهو مسؤول سابق بحزب العمال في كوريا الشمالية ومقيم بالولايات المتحدة حاليًا، اليوم في إحدى الصحف الكورية الجنوبية أنه لا بد وأن "كيم" كان بصحة جيدة بما يكفي للسماح بتجارب الصواريخ في 14 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه ربما تأذى خلال تلك العملية.

وقال جونغ هو "لقد غاب كيم من تقارير التجارب الصاروخية لهذا اليوم، بينما لم تصدر أي مقاطع فيديو عن إطلاق الصاروخ أو تدريبات الطائرات المقاتلة، مما يشير إلى احتمالية وقوع حادث غير متوقع ربما سببه الحطام أو الحريق".

وشكك "جونغ هو" في الادعاءات القائلة بأن كيم يمكن أن يكون "قد مات دماغيا"، بعد تردد الأنباء بشأن تدهور صحة كيم جونغ أون إثر جراحة خطيرة بالقلب.

وأضاف أن وابل الصواريخ التي سقطت قبالة الساحل الشرقي للبلاد في 14 أبريل /نيسان لم يكن ليحدث دون موافقة كيم.

ولم تقدم وسائل الإعلام الكورية الشمالية أي تحديثات مباشرة عن صحة كيم، الأمر الذي اعتبره الخبراء أمرًا غير اعتيادي في حد ذاته.

وكان "مون تشونغ" مستشار الأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية قد صرح لقناة "سي إن إن" الأمريكية بأن موقف حكومة سول حازم، وهو أن زعيم كوريا الشمالية لا يزال حيا وهو بصحة جيدة، مضيفا أن كيم جونغ أون يقيم في منطقة ونسون منذ 13 أبريل/نيسان الحالي، وأن سلطات بلاده لم ترصد أي تحركات مريبة حتى الآن في الجارة الشمالية.

وأعلنت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الإثنين، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أعرب عن تقديره للأشخاص الذين يعملون في عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع منطقة وونسان كالما السياحية، وأفادت الصحيفة الرسمية الكورية الشمالية "رودونغ سينمون" أن كيم أرسل رسالة شكر لعمال المشروع.

وكانت تلك الرسالة الأحدث بين سلسلة بيانات صدرت في الأيام الماضية حول أعمال لكيم أو باسمه، لكن أيا منها لم ينشر صورة له.

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