لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 27 من أبريل/نيسان

حتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من ثلاثة ملايين و20 ألفا، توفي منهم أكثر من 208 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 890 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين، 27 من أبريل/نيسان:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: أجرينا 5.4 مليون فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بمعدل 200 ألف فحص يومي وهو الرقم الأعلى عالميا.

ترمب: حققنا تقدما ملحوظا في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 18787 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يرفع عدد الإصابات إلى 972969.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يرفع عدد الوفيات إلى 55118.

وزارة الصحة العراقية: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و23 حالة تعافي ترفع إجمالي الإصابات إلى 1847 والوفيات إلى 88 والمتعافين إلى 1286.

وزارة الصحة الفرنسية: 437 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 23293.

وزير الصحة التركي: 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2900 و2131 إصابة ترفع الإجمالي إلى 112261.

وزارة الصحة السعودية: 5 وفيات و1289 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3288.

وزارة الصحة البحرينية: 61 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم.

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وندعو كل البلدان إلى الإفصاح عن عدد الحالات وعزل المصابين.

الرئيس التركي: سنرسل غدا طائرة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة تتضمن أقنعة وألبسة واقية ومواد مطهرة.

الرئيس التركي: قدمنا مساعدات طبية إلى 55 دولة ونعمل على إجلاء نحو 25 ألف مواطن من 50 دولة.

إن بي سي: ترمب طالب بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بسبب الخوف من تفشي كورونا بينها.

حاكم نيويورك: سنبدأ برفع القيود عن عدد من المناطق بعد 15 مايو أيار المقبل بينما نتابع تطورات الفيروس فيها.

حاكم ولاية نيويورك: 337 وفاة في الولاية خلال الساعات ال24 الماضية بسبب فيروس كورونا.

وزير الصحة البريطاني: تسجيل 360 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

الصحة الجزائرية: 7 وفيات بسبب فيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 432.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3517.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4782 وإجمالي الوفيات إلى 337.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4782 وإجمالي الوفيات إلى 337.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 54 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1066.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 275 والوفيات إلى 22.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 80 بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2274.

هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4518 والإصابات إلى 38245.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 96 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5806.

السلطات الإسبانية: 331 وفاة حالة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة لترفع الحصيلة إلى 23 ألفاً و521.

وزارة الصحة الكويتية: شفاء 206 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 1012.