البث الحي
سياسة

شاهد: البنتاغون تنشر لقطات لأجسام طائرة مجهولة اخترقت المجال الجوي الأمريكي

27/4/2020

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية ثلاثة َتسجيلات التقطتها قوات البحرية لاختراق المجال الجوي من قبل ثلاثة أجسام طائرة مجهولة.

وسبق للبحرية الأمريكية أن أقرت بوجود هذه التسجيلات بعد تسريبها عامي 2007 و2017.

وقد التُقط التسجيل الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004، بينما التقط التسجيلان الآخران في يناير/ كانون الثاني عام 2015.

وأوضحت الوزارة أنها قررت نشر التسجيلات لتبديد أي مفاهيم خاطئة لدى الرأي العام حول حقيقة المواد المصورة، وأكدت أن الظواهر َالطائرة التي رُصدت لا تزال مصنفة على أنها مجهولة.

وكان تسريب هذه التسجيلات قد أعاد تأجيج النقاش بشأن إمكانية وجود أطباق ٍطائرة من الفضاء الخارجي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)