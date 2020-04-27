شاهد: البنتاغون تنشر لقطات لأجسام طائرة مجهولة اخترقت المجال الجوي الأمريكي

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية ثلاثة َتسجيلات التقطتها قوات البحرية لاختراق المجال الجوي من قبل ثلاثة أجسام طائرة مجهولة.

وسبق للبحرية الأمريكية أن أقرت بوجود هذه التسجيلات بعد تسريبها عامي 2007 و2017.

وقد التُقط التسجيل الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004، بينما التقط التسجيلان الآخران في يناير/ كانون الثاني عام 2015.

وأوضحت الوزارة أنها قررت نشر التسجيلات لتبديد أي مفاهيم خاطئة لدى الرأي العام حول حقيقة المواد المصورة، وأكدت أن الظواهر َالطائرة التي رُصدت لا تزال مصنفة على أنها مجهولة.

وكان تسريب هذه التسجيلات قد أعاد تأجيج النقاش بشأن إمكانية وجود أطباق ٍطائرة من الفضاء الخارجي.