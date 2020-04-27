تلفزيون السودان يربك الصائمين بعد بثه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق

اعتذرت إدارة تلفزيون السودان، مساء الأحد، عن الخطأ الذي حدث بسبب واقعة بث أذان مغرب رمضان قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي، مما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن التلفزيون السوداني عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الإدارة اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن هذا الخطأ غير المقصود.

وقال مسؤول في إدارة التلفزيون إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار لهذا اليوم. ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان مغرب ثاني أيام شهر رمضان، قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك، لاسيما مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا، وانتظار الأسر على موائد الإفطار أمام شاشة التلفاز بانتظار موعد بث الأذان.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن أسرًا عدة أفطرت بالفعل بمجرد إذاعة الأذان عبر شاشة التلفزيون الرسمي، وهو ما أثار موجة غضب تردد صداها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الناشطون ما اعتبروه تساهلًا وعدم انضباط من قبل التلفزيون الرسمي، في مثل هذه الأمور المتعلقة بالشعائر، وباتت أكثر الأسئلة المنتشرة على منصات التواصل عن الحكم الشرعي للإفطار في تلك الحالة.

التلفزيون الرسمي ل #السودان يبث أذان المغرب دقائق قبل موعده الرسمي ويتسبب في إفطار ملايين المواطنين قبل الوقت. #ثورة — Loup (@Loup2020) April 26, 2020

الحاجة الوحيدة الكنا بنصدقا في تلفزيون السودان اذان المغرب في رمضان.

اليوم دي زاتا كذب فيها وبكدي فقدنا الثقة تماما.#كورونا_السودان — anass mugdam (@anasselsayed) April 26, 2020

أحدث تلفزيون السودان ربكة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، اليوم الأحد قبل حوالي سبع دقائق من موعد افطار رمضان.

مما أثار ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم افطارهم بناءً على هذا الآذان. pic.twitter.com/YFrKWElEr3 — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) April 26, 2020

https://twitter.com/obeid9900/status/1254563678285946880?ref_src=twsrc%5Etfw

تلفزيون السودان قال الحاجات في البلد كلها ماشة زائدة قال الليلة يكون كريم مع الشعب ونقص لينا مواعيد آذان المغرب 8 دقايق😢 شكرا حمدوك — عزو البحر (@ezoalbhaer) April 26, 2020