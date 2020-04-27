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سياسة

تلفزيون السودان يربك الصائمين بعد بثه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق

بث أذان مغرب رمضان قبل موعده أثار ضجة في السودان
بث أذان مغرب رمضان قبل موعده أثار ضجة في السودان
27/4/2020

اعتذرت إدارة تلفزيون السودان، مساء الأحد، عن الخطأ الذي حدث بسبب واقعة بث أذان مغرب رمضان قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي، مما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن التلفزيون السوداني عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الإدارة اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن هذا الخطأ غير المقصود.

وقال مسؤول في إدارة التلفزيون إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار لهذا اليوم. ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان مغرب ثاني أيام شهر رمضان، قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك، لاسيما مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا، وانتظار الأسر على موائد الإفطار أمام شاشة التلفاز بانتظار موعد بث الأذان.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن أسرًا عدة أفطرت بالفعل بمجرد إذاعة الأذان عبر شاشة التلفزيون الرسمي، وهو ما أثار موجة غضب تردد صداها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الناشطون ما اعتبروه تساهلًا وعدم انضباط من قبل التلفزيون الرسمي، في مثل هذه الأمور المتعلقة بالشعائر، وباتت أكثر الأسئلة المنتشرة على منصات التواصل عن الحكم الشرعي للإفطار في تلك الحالة.

https://twitter.com/obeid9900/status/1254563678285946880?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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