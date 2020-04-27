بعد غضب شعبي وإنذار حكومي.. وقف بث برنامج متلفز بالجزائر

وجهت هيئة حكومية جزائرية إنذارًا لقناة تلفزيونية خاصة لعرضها برنامجًا للكاميرا الخفية اعتبر منتقدون أنه مهين للمرأة ومسيء لقيم المجتمع ما اضطر القناة إلى الاعتذار ووقف بث البرنامج.

وقالت سلطة الضبط السمعي-البصري (هيئة حكومية تراقب عمل القنوات الخاصة)، في بيان، إن برنامج أنا وراجلي (أنا وزوجي) الذي بثته قناة نوميديا، الجمعة، تضمن مخالفات جسيمة مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام.

وأضافت أنها تابعت حلقة البرنامج، واطلعت على ردود فعل المواطنين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأيضًا ردود فعل الصحافة الوطنية.

وتابعت الهيئة إنها توجه إنذارًا لقناة نوميديا TVبعدم تكرار مثل هذه الأنواع من البرامج، والالتزام الفوري بذلك، وأنها تحتفظ باتخاذ إجراءات أخرى في حال تماديها في ذلك.

اعتذار

وفور صدور الإنذار، قالت القناة، في بيان، إنها تتقدم باعتذارها عمّا ورد في برنامج الكاميرا الخفية (أنا وراجلي)، وتعتبر بث الحلقات خطأ معزولًا وسوء تقدير.

واعتبرت أن ما حدث لا يعكس تمامًا حرص القناة على خدمة العائلة الجزائرية وتقديم محتوى يتماشى ومقدسات المجتمع، خاصة في شهر رمضان.

وأعلنت القناة عن سحب البرنامج، الذي ينتجه فريق عمل مستقل عن شبكتها البرامجية الرمضانية، واتخاذ إجراءات عقابية تفاديًا لتكرار هذا الخطأ، بحسب البيان.

وتابعت: تقدمت القناة بأسفها للشاب (سفيان) ضحية المقلب ولأفراد عائلته، وتعلن تضمانها معه.

جدل

وأحدث برنامج أنا وراجلي جدلًا واسعًا بسبب فكرته التي يرى مشاهدون أنها تسيء للمرأة ولقيم المجتمع الجزائري.

وتقوم فكرة المقلب على اختيار شخص والإيقاع به عبر الاقتراح عليه أن يتزوج، بعد أن يجيب عن أسئلة، لتكون هديته في النهاية امرأة (متزوجة).