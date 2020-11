بعد الهذلول.. ناشطة سعودية تتلقى تهديدات بالقتل في لندن

كشفت الناشطة الحقوقية السعودية، المقيمة في بريطانيا، علياء أبو تايه الحويطي، عن تلقيها تهديدات، عبر مكالمة هاتفية.

وتعرضت الحويطي لتهديدات عقب إثارتها قضية ترحيل أبناء قبيلتها من المناطق الواقعة في نطاق مشروع "نيوم"، والذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

I am receiving a continuous and relentless threats from Bin Salman Agent's whom threatening my life thus, in case of any harm will occur against me I will hold Crown prince Bin Salman and saudi government responsible. https://t.co/zBEUbP6gpG pic.twitter.com/Xf9Mmiy3YD

