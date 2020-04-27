بعد الهذلول.. ناشطة سعودية تتلقى تهديدات بالقتل في لندن

كشفت الناشطة الحقوقية السعودية، المقيمة في بريطانيا، علياء أبو تايه الحويطي، عن تلقيها تهديدات، عبر مكالمة هاتفية.

وتعرضت الحويطي لتهديدات عقب إثارتها قضية ترحيل أبناء قبيلتها من المناطق الواقعة في نطاق مشروع "نيوم"، والذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

حلقة اليوم : #سجناء_الرأي -ولعنة #نيوم

مالذي يجمع (رجال الأمن السعودي بكافة إقطاعاته بسجناء الرأي والسياسة والحقوقين)!

أين الرائد #تركي_الرشيدي ؟!

لما لاتكون المحاكمات علنية!مالواجب على #أهالي_المعتقلين #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم

لمشاهدة الحلقة :https://t.co/Wqvh3ak9hM — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) January 31, 2020

الساقط من يتمرجل على النساء والحوثي مو قادر عليه! https://t.co/bDOX7x6Imu — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) April 26, 2020

I am receiving a continuous and relentless threats from Bin Salman Agent's whom threatening my life thus, in case of any harm will occur against me I will hold Crown prince Bin Salman and saudi government responsible. https://t.co/zBEUbP6gpG pic.twitter.com/Xf9Mmiy3YD — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) April 16, 2020

وأشارت علياء إلى أن شخصا اتصل بها على هاتفها وقال لها: "نستطيع الوصول إليك في لندن، تعتقدين أنك بأمن هناك؟ لكنك لست كذلك" وفق روايتها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولفتت الحويطي إلى أنها تلقت تهديدات أخرى عبر توتير، وتحذيرا بأنها ستلقى نفس مصير الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وقالت إنها أبلغت الشرطة البريطانية بالتهديدات التي تلقتها.

وجاءت التهديدات للناشطة علياء، بعد ساعات من نشرها لمقاطع فيديو لمواطن سعودي يدعى عبد الرحيم الحويطي، خلال محاولة السلطات السعودية إخلاءه من منزله مع أفراد قبيلته بالقوة لصالح مشروع نيوم.

وتعهد عبد الرحيم الحويطي في تلك المقاطع بتحدي أمر الحكومة بالطرد، قائلًا في أحدها إنه يتوقع أن تزرع السلطات أسلحة في بيته لتجريمه واتهامه بالإرهاب "مثلما يجري في مصر" على حد قوله.

ولقي عبد الرحيم مصرعه بعد ذلك على أيدي الأمن السعودي، وزعمت السلطات أنه فتح النار على الأمن ما اضطرهم للتعامل معه، وأنهم عثروا على أسلحة في منزله.

https://twitter.com/Abd_Alhwaiti/status/1253977017336451077?ref_src=twsrc%5Etfw

ونفت علياء تماما رواية السلطات السعودية للحدث، وأصرت على أن عبد الرحيم الحويطي لم يكن في حوزته أي سلاح.

وعقب تصفيته، سلمت السلطات السعودية جثمان الحويطي إلى عدد من أقاربه لدفنه، وسط وجود أمني كثيف، ومنعت أخويه من حضور جنازته، وأغلقت المقبرة ومنعت الدخول إليها.

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