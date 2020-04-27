أردوغان يطمئن على صحة مواطن مصاب بكورونا جلبته تركيا من السويد (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستوفر الرعاية الصحية اللازمة للمواطن المصاب بكورونا والذي رفضت السويد علاجه، مؤكدا أن بلاده دائما في خدمة أبنائها.

وأفاد أردوغان في تغريدة عبر تويتر "اليوم هاتفت ابنة المواطن أمرالله غولوشكن الذي نُقل عبر طائرة خاصة إلى بلادنا".

وأردف "الحمد لله الذي مكننا من رؤيتها سعيدة. هذا البلد يعشق أبناءه، ولن يتخلى عنهم أبدا وإن كانوا في بلاد الغربة".

ونشر أردوغان مقطعا مصورا مرفقا بالتغريدة، خاطب فيه ليلى قائلا "والدكم وصل إلى تركيا، وأصدقاؤنا سيتابعون وضعه في الفترة المقبلة، هو في أيد آمنة".

وتابع "لا تقلقي، تركيا من بين الدول الأولى في مجال الصحة، سنوفر الرعاية اللازمة لوالدكم ونتابع وضعه عن كثب".

من جانبها، أعربت ليلى، عن شكرها الكبير للرئيس أردوغان، وعن ثقتها فيه وفي بلدها تركيا.

Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz… pic.twitter.com/auyeWS8P49 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2020

والأحد، أقلعت طائرة إسعاف تركية من مطار ستوروب بمدينة مالمو السويدية عائدة إلى تركيا، وعلى متنها المواطن "أمرالله غولوشكن (47 عاما) مع أطفاله أسماء وسميرة ومحمود.

وكانت الطائرة قد توجهت إلى السويد، صباحا، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة طلب مساعدة من ابنة المصاب ليلى، التي قالت إن مستشفيات السويد رفضت علاج والدها.

وقالت ليلى، إنها شعرت بفخر واعتزاز عندما رأت الطائرة تحط في مطار مالمو لنقل والدها إلى تركيا.

وأوضحت أن المسؤولين الأتراك تواصلوا معها عقب تلقيهم نبأ إصابة والدها بالفيروس ورفض المستشفيات السويدية معالجته.

وكانت ليلى قد قالت في تغريدة على تويتر "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا".

وأردفت "وبعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي، جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا، أخرجوه من المستشفى وطلبوا منه البقاء في المنزل".

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، تخصيص طائرة لجلب المريض، استجابة لطلب ابنته، المساعدة من السلطات التركية.

وأرفق قوجة تغريدته بصورة للطائرة التي انطلقت إلى السويد مع الطاقم الطبي.

وأضاف قائلا "ليلى العزيزة.. أرسلنا طائرة إسعاف إلى السويد لجلبكم إلى تركيا، شعرنا بالحزن لبعدكم عن بلادنا في هذه الفترة العصيبة، مستشفياتنا وأطباؤنا جاهزون لاستقبال والدك".

Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler. pic.twitter.com/y4vUOQMGNl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

ردود أفعال سويدية

من جانبها، علقت صفحة "السويد بالعربي" على موقع تويتر قائلة "لا يمكن التعليق على حادثة فردية وكلمة "رفضت" لا يمكن التعليق عليها فالجميع سواسية أمام الرعاية الطبية. القاعدة العامة في السويد أن يتم إيداع فقط الحالات التي تستوجب رعاية سريرية وفقًا لتقييم طبي".

أهلاً بكم! نتمنى لكل المصابين تمام الشفاء ولا يمكن التعليق على حادثة فردية وكلمة "رفضت" لا يمكن التعليق علىها فالجميع سواسية أمام الرعاية الطبية. القاعدة العامة في #السويد أن يتم إيداع فقط الحالات التي تستوجب رعاية سريرية وفقًا لتقييم طبي(1)https://t.co/I76hW6PjuP — السويد (@Sweden_AR) April 26, 2020

وتناولت وسائل الإعلام السويدية على نطاق واسع الخطوة التركية، وتناولت صحيفة افتونبلاديت واسعة الانتشار في السويد الحدث بعنوان "لم يُعالج فنُقل إلى تركيا بطائرة إسعاف"، مشيرة إلى استغاثة ابنتي المواطن التركي ليلى وسميرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عبر تويتر، والذي أكّد فيه لابنة "غولوشكن"، استعداد المستشفى والأطباء في تركيا لاستقبال والدهما وإخضاعه للعلاج.

وقالت ليلى في تصريح للصحيفة السويدية، إن أسرتها ظنت أن والدها سيموت بسبب المرض، ورغم حالته الحرجة أرسله الأطباء إلى المنزل بعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وأكّدت أنها اضطرت لطلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصابها اليأس، وقد وصلها الرد بشكل سريع من المسؤولين الأتراك الذين سارعوا لإرسال طائرة الإسعاف.

وأشار التلفزيون السويدي الرسمي "SVT"، إلى استجابة وزير الصحة التركي لاستغاثة الفتاة لأجل والدهما المصاب بفيروس كورونا، إثر تعذر علاجه في السويد.

وأورد في تقرير له تصريح الوزير بشأن استعداد الكوادر الطبية التركية لاستقبال المواطن "أمرالله غولوشكن"، ورسالة المواساة التي نقلها باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، والشعب التركي.

من ناحيتها، تناولت صحيفة إكسبريسن السويدية الحدث، تحت عنوان "مصاب بفيروس كورونا يغادر إلى تركيا بطائرة بعد عدم تمكنه من العلاج".

ونقلت عن جيمي جوتفريدسون، رئيس الجمعية العامة لمدينة سكونا، قوله إن المستشفيات في السويد لا تعالج عددًا كبيرًا من المصابين بكورونا، وإنما يتم وضع الأشخاص في الحجر الصحي بمنازلهم.

أمّا صحيفة "SVD"، فأشارت إلى أن تركيا نقلت مريضًا من مطار ستوروب، استجابة لاستغاثة الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعلاج والدهما المصاب بكورونا.

اقرأ أيضا

تركيا ترسل طائرة لجلب مواطن مصاب بكورونا من السويد (فيديو)