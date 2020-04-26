مواجهات بين تجار والشرطة الإسرائيلية بالقدس (فيديو)

احتج تجار إسرائيليون بمدينة القدس المحتلة على عدم فتح الأسواق إلى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، واندلعت مواجهات بينهم وبين أفراد الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد.

وشهد أحد الأسواق بمدينة القدس المحتلة مواجهات عنيفة بين بعض التجار الإسرائيليين والشرطة الإسرائيلية، احتجاجًا على قرار الحكومة بعدم فتح الأسواق في إطار تسهيلات حالة الإغلاق.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على أحد التجار، مشيرة إلى أن الفوضى عمت المنطقة، بفعل ما تسببت به الحالة الطارئة من خسائر كبيرة للتجار.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس بلدية القدس أعلن عن تضامنه مع مطالب التجار قائلا "إنه لا يوجد سبب منطقي ولا مبرر لفتح مناطق مختلفة، والإبقاء على حالة إغلاق الأسواق وخاصة سوق "محانيه يهودا".

מסימני הלחץ בקורונה: הסוחרים במחנה יהודה מביעים את זעמם… המשטרה באה ואז החלה אלימות pic.twitter.com/byHyX6L31I — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) April 26, 2020

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد بدأت تخفيف إجراءات الإغلاق الشامل المفروض على البلاد، وبدأت ببلدة بني براك اليهودية المتشددة، إلا أنها أجلت تخفيف الإجراءات بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 199 حالة.



وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15 ألفا و 398 حالة حتى الآن.



وأوضحت أن نحو 132 من المصابين في حالة خطيرة، وأن نحو مئة منهم يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، وقد تعافى نحو 6602 من إجمالي المصابين حتى الآن.



وكشفت الصحيفة أن 403 فقط من المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، وأن 5629 يكافحون الفيروس من منازلهم، بينما يوجد 1737 شخصا في فنادق مهيأة لهذا الغرض.