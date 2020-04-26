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سياسة|مصر

مصر: وقف بث إعلان متلفز "خادش للحياء"

لقطة من إعلان قطونيل
لقطة من إعلان قطونيل
26/4/2020

قررت شركة لصناعة الملابس الداخلية في مصر وقف بث إعلانها "الأجرأ" على فضائيات خاصة، احترامًا للذوق العام خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء القرار بعد يومين من انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، لجرأة محتوى الإعلان الذي تم بثه مع أول أيام رمضان (الجمعة)، ويتطرق للملابس الداخلية بطريقة وصفها برلمانيون بأنها "خادشة للحياء".

وتظهر في الإعلان المتلفز الفنانة الأردنية ميس حمدان، وسط فتيات وشبان، وهي تعبر عن إعجابها بملابس داخلية من إنتاج شركة "قطونيل" الشهيرة في هذا المجال، يرتديها "ابن الجيران" (شاب)، وتتمنى أن تكون قريبة منه كتلك الملابس، حسبما نشرته تقارير صحفية محلية.

وقالت شركة "قطونيل"، في بيان: "قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية".

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول الإعلان، ونظرًا لأننا دائمًا ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا، ولوقف الجدل، وإرضاء المشاهدين في مصر".

كان أكثر من برلماني تقدموا خلال الساعات الماضية بطلبات للبرلمان للنظر في الإعلان الذي قالوا إنه يحمل "عبارات غير لائقة وحركات إيحائية مستفزة وخادشة للحياء"، مطالبين بوقفه، بحسب تقارير محلية.

وقالت الفنانة ميس حمدان، بطلة الإعلان، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) الأحد: إنها تحترم قرار الشركة، ولم تظهر ممسكة بملابس داخلية في الإعلان.

وأضافت أن الإعلان تم حذفه من كل حساباتها على منصات التواصل، للحفاظ على اسمها أمام الجمهورين المصري والعربي، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تظهر بشكل خاطئ أمام الجمهور.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى جهة إعلامية تتبع المحتوى الإعلامي بمصر) قرر عقد اجتماع، الأحد، لرصد مخالفات إعلان الشركة قبل أن يؤكد تثمينه لقرار الوقف، بحسب الصحيفة ذاتها.

وتقدم الشركة الشهيرة في كل رمضان إعلانًا عن منتجاتها الخاصة بالملابس الداخلية، من دون جدل كبير كحال الإعلان الجديد، الذي أثار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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