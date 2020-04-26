مصر: أنباء عن مصرع 4 طيارين في سقوط مروحية قرب الحدود مع ليبيا

أفادت أنباء بمصرع 4 ضباط مصريين إثر سقوط مروحية بمدينة سيوة في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا

ونشر جنود في الجيش المصري عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور المفقودين الأربعة.

ووفق المصادر ذاتها؛ فإن الحادث أسفر عن مقتل الرائد طيار محمد عبد البصير، والرائد طيار إبراهيم رمضان، وأحمد معتوق ، وملازم أول محمد إبراهيم الصباغ، والأخيرين من محافظة الغربية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا على العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بدعم حفتر في هجومه على الشرعية.