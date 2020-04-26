مجلة يابانية تثير الشكوك حول صحة الزعيم الكوري: ماذا قالت؟

قالت مجلة أسبوعية يابانية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (36 عامًا) في حالة غيبوبة إثر جراحة خطيرة أجريت له.

ونشرت مجلة Shūkan Gendai اليابانية تقريرًا، الجمعة، عن حالة الزعيم الكوري الشمالي، وذلك استنادًا إلى معلومات قدّمها أحد أفراد فريق طبي صيني مكلَّف بمتابعة حالة أون.

وأفاد الطبيب الصيني أن أون خضع لجراحة في القلب قبل وصول الفريق الصيني، لكن حدثت مضاعفات جراء سمنة الزعيم الكوري الشمالي وقلق الجراح.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا، السبت، حول إرسال بيجين فريقًا طبيًّا إلى العاصمة الكورية لسبب غير معلن، ورجّحت رويترز أن الفريق سيتابع حالة الزعيم الكوري.

وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم.

وقال اثنان من ثلاثة أشخاص تحدثوا إلى "رويترز" إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بيجين إلى كوريا الشمالية، الخميس.

وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، وامتنعت المصادر عن كشف هويتها نظرا لحساسية الموضوع، في حين لم تعلق وزارة الخارجية الصينية.

كان موقع "ديلي إن كيه" الإلكتروني -مقره في سيول- ذكر الأسبوع الماضي أن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 أبريل/نيسان الجاري، ونشر الموقع الخبر نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

بينما شكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال في تقارير، أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة، وقال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إنهم لم يرصدوا أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية.

كما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، من شأن تقارير نُشرت الأسبوع الماضي وقالت إن حالة كيم خطيرة.

وقال ترمب للصحفيين: "أعتقد أن التقرير غير صحيح "، ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

وقال مصدر كوري جنوبي لرويترز ، الجمعة، إن معلومات المخابرات تشير إلى أن كيم حي ومن المرجح أن يظهر قريبا، وأوضح أنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

وقال مسؤول مطلع على معلومات المخابرات الأمريكية، إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز ردًا على سؤال عن صحة الزعيم الكوري "ليس لدي أي شيء يمكنني أن أقوله لكم الليلة، ولكن على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا نتابع الموقف بحرص شديد".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن زعيم كوريا الشمالية قد توفي، مبينة أن آخر ظهور له كان في 12 من أبريل/نيسان، وأن كوريا الشمالية تستعد لتعيين خليفة له.