البث الحي
سياسة|كوريا الشمالية

مجلة يابانية تثير الشكوك حول صحة الزعيم الكوري: ماذا قالت؟

تضارب معلومات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
تضارب معلومات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
25/4/2020

قالت مجلة أسبوعية يابانية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (36 عامًا) في حالة غيبوبة إثر جراحة خطيرة أجريت له.

ونشرت مجلة Shūkan Gendai اليابانية تقريرًا، الجمعة، عن حالة الزعيم الكوري الشمالي، وذلك استنادًا إلى معلومات قدّمها أحد أفراد فريق طبي صيني مكلَّف بمتابعة حالة أون.

وأفاد الطبيب الصيني أن أون خضع لجراحة في القلب قبل وصول الفريق الصيني، لكن حدثت مضاعفات جراء سمنة الزعيم الكوري الشمالي وقلق الجراح.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا، السبت، حول إرسال بيجين فريقًا طبيًّا إلى العاصمة الكورية لسبب غير معلن، ورجّحت رويترز أن الفريق سيتابع حالة الزعيم الكوري.

وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم.

وقال اثنان من ثلاثة أشخاص تحدثوا إلى "رويترز" إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بيجين إلى كوريا الشمالية، الخميس. 

وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، وامتنعت المصادر عن كشف هويتها نظرا لحساسية الموضوع، في حين لم تعلق وزارة الخارجية الصينية.

كان موقع "ديلي إن كيه" الإلكتروني -مقره في سيول- ذكر الأسبوع الماضي أن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 أبريل/نيسان الجاري، ونشر الموقع الخبر نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

بينما شكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال في تقارير، أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة، وقال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إنهم لم يرصدوا أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية.

كما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، من شأن تقارير نُشرت الأسبوع الماضي وقالت إن حالة كيم خطيرة. 

وقال ترمب للصحفيين: "أعتقد أن التقرير غير صحيح "، ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

وقال مصدر كوري جنوبي لرويترز ، الجمعة، إن معلومات المخابرات تشير إلى أن كيم حي ومن المرجح أن يظهر قريبا، وأوضح أنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

وقال مسؤول مطلع على معلومات المخابرات الأمريكية، إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز ردًا على سؤال عن صحة الزعيم الكوري "ليس لدي أي شيء يمكنني أن أقوله لكم الليلة، ولكن على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا نتابع الموقف بحرص شديد".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن زعيم كوريا الشمالية قد توفي، مبينة أن آخر ظهور له كان في 12 من أبريل/نيسان، وأن كوريا الشمالية تستعد لتعيين خليفة له.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)