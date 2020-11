"مؤسف وغير مقبول" مسلسل مصري يُغضب الخارجية الإسرائيلية

أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بيانا انتقدت فيه مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، واعتبرت توقعه نهاية إسرائيل "غير مقبول".

وانتقد البيان، الذي نقلت فحواه صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أن المسلسل الذي يحمل اسم «نهاية العالم» يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

A post-apocalyptic #Egyptian television series depicts Israel after "most of the Jews in Israel ran away and returned to their countries of origin in Europe."

Reporting by @LahavHarkov https://t.co/yzVrI34FYe

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 26, 2020