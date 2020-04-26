"مؤسف وغير مقبول" مسلسل مصري يُغضب الخارجية الإسرائيلية

أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بيانا انتقدت فيه مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، واعتبرت توقعه نهاية إسرائيل "غير مقبول".

وانتقد البيان، الذي نقلت فحواه صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أن المسلسل الذي يحمل اسم «نهاية العالم» يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

A post-apocalyptic #Egyptian television series depicts Israel after "most of the Jews in Israel ran away and returned to their countries of origin in Europe."

Reporting by @LahavHarkov https://t.co/yzVrI34FYe — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 26, 2020

وأظهرت الحلقة الأولى من مسلسل أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسا بخصوص "الحرب لتحرير القدس".

يقول أحد المدرسين: "كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية"، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الطلاب.

وأضاف المدرس ضمن الحلقة: "عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس".

ويضيف المدرس أن الحرب انتهت سريعا، وقد أدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما".

الخارجية الاسرائيلية تحتج على مسلسل "النهاية" المصري لتصويره للمستقبل بعد زوال دولة إسرائيل https://t.co/7LYl65LAW7 — MonaSalman منى سلمان (@monasalman) April 26, 2020

الخارجية الإسرائيلية تحتج على مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف الذى تدور أحداثه فى القدس بعد تحريرها:

عرض نهاية دولة إسرائيل فى مسلسل مصرى يتعارض مع اتفاقيات السلام 😀 pic.twitter.com/fidqOj6476 — Fathi Mahmoud (@FathiMahmoud) April 26, 2020

أ ب: وزارة الخارجية الاسرائيلية أصدرت بيانا أدانت فيه مسلسل "النهاية" المصري والذي يعرض حاليا خلال رمضان ووصفته ب"غير المقبول على الإطلاق لأنه يتنبأ بنهاية اسرائيل". المسلسل أحداثه تدور عام 2120

https://t.co/Mm2dYZPw8Q — Hanan Razek (@HananRazekBBC) April 26, 2020

https://twitter.com/Mah_Meka/status/1254490363462549507?ref_src=twsrc%5Etfw

وزارة الخارجية الإسرائيلية تحتج في حساب شخصي لمراسل قناة إسرائيلية على مضمون الحلقة الأولى من مسلسل #النهاية بشأن تدمير إسرائيل وتحرير العرب للقدس:

قالت وزارة الخارجية:

هذا محتوى مؤسف وغير مقبول تمامًا، خاصة بين دول لديها اتفاق سلام منذ 41 عامًا pic.twitter.com/582H4kkfGr — أحمد فؤاد أنور ⁦🇪🇬⁩ (@ahmadfouadanwar) April 26, 2020

نجوم FM – الخارجية الاسرائيلية تبدى غضبها من مسلسل النهاية : أمر مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، لقد أبرمنا اتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر منذ 41 عاما، المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور المستقبل الذي دمرت فيه الدوله إسرائيل “غير مقبول وسنشكي يوسف الشريف ”#النهايه pic.twitter.com/irslcv5UCw — AhmEd Elkashouty (@ahmed90111891) April 26, 2020

ومسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في البطولة عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويمثل هذا العمل عودة جديدة ليوسف الشريف بعد غياب دام عامين عن الدراما منذ أحدث أعماله، مسلسل "كفر دلهاب".