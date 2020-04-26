لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 26 أبريل/نيسان

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليونين و88 ألفا، توفي منهم أكثر من 206 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 876 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، الأحد، 26 من أبريل/نيسان:

الداخلية التركية تعلن رفع إجراءات الحجر الصحي عن 177 منطقة سكنية في 44 ولاية.

وزير الصحة التركي: تسجيل 99 وفاة و2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة التركي: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليوم هي الأدنى منذ 20 يوما.

تسجيل 242 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا في فرنسا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22856.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4065.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4534 وإجمالي الوفيات إلى 317.

حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 367 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الولاية.

الجزائر تعلن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3382 إصابة وتسجيل 6 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 425.

كندا تعلن تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45791 وتسجيل 139 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 2489.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة.

السعودية: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.

السعودية: استمرار منع التجمع لأغراض اجتماعية لأكثر من 5 أشخاص.

وزارة الصحة السودانية: 4 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4047.

بريطانيا.. إشارات مشجعة

صدرت في بريطانيا الأحد "إشارات مشجعة" مع تسجيل تراجع كبير في عدد الوفيات جراء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، عشية استئناف رئيس الحكومة بوريس جونسون قيادة حكومته بعد تعافيه من الفيروس.

وسجلت بريطانيا 20732 وفاة في المستشفيات لمصابين بفيروس كورونا المستجد، لتعد بذلك إحدى أكثر الدول تأثرا في أوربا.

لكن تراجعا حادا سجل في الحصيلة الأحد، بإحصاء 413 وفاة إضافية في المستشفيات، وهو الرقم الأدنى منذ نهاية مارس/آذار.

كندا تحذر

أصدرت السلطات الصحية الكندية تحذيرا من استخدام العقارين المضادين للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا أو للحول دون إصابة المتعافين مجددا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني أن "كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان بأعراض جانبية خطيرة. يجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي".

نيويورك تعود للعمل

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الأحد إنه من المحتمل استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 مايو/أيار المقبل.

وأشار كومو إلى أن هذا الاستئناف سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية الأمريكية وليس في مدينة نيويورك.

إيطاليا تستأنف الدراسة

تعهّد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إعادة فتح المدارس في سبتمبر/أيلول المقبل والسماح لكثير من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها في غضون أسبوع في وقت تخرج البلاد من الإغلاق شبه الكامل الذي فرض لأسابيع.

فرنسا.. تراجع الوفيات

تراجعت الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا إلى 242 والحصيلة الإجمالية تبلغ 22856.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 22 ألفا و856 شخصا في فرنسا منذ بداية مارس/آذار، لكن حصيلة الوفيات في الساعات الـ24 الأخيرة سجلت تراجعا واضحا وبلغت 242 مقابل 369 وفاة السبت.

الغاز لتفريق المصلين في جزر القمر

استخدمت قوات الأمن في جزر القمر الغاز المسيل للدموع ضد مصلين تجمعوا في مساجد في انتهاك لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ولم تسجل جزر القمر رسميا حتى الآن أي إصابات بالفيروس.