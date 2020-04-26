كيف تفاعل المغردون مع إلغاء السعودية عقوبة الجلد؟

أثار قرار السلطات في السعودية إلغاء عقوبة الجلد في الأحكام التعزيرية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

وقررت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد من قائمة العقوبات المطبقة في قضايا التعزير والاكتفاء بالعقوبات الأخرى كالسجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بالعقوبات البديلة وفق الأنظمة.

قرار تاريخي مهم جداً و مركزي في تطوير القضاء ؛ الهيئة العامة بالمحكمة العليا تقرر مبدأ يقضي بإلغاء عقوبة الجلد في الجرائم التعزيرية والاكتفاء بالعقوبات الأخرى . pic.twitter.com/BwkHwt55Zv — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 23, 2020

ورحبت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بالقرار وعارض مغردون القرار بسبب ما قالوا إنه تداعيات سلبية محتملة على المجتمع، في حين اعتبر آخرون أنه يأتي في وقت حساس للتغطية على الجرائم الحقوقية التي ترتكبها المملكة. وآخرها وفاة الدكتور عبدالله الحامد في السجون.

شربتى بانجو ولا لسه يا سعودية#الغاء_عقوبة_الجلد pic.twitter.com/SRI8UOonhq — المﻻك الحزين (@Lido8080) April 25, 2020

https://twitter.com/_dxz4/status/1254280479668408321?ref_src=twsrc%5Etfw

مانبيكم تلغونها نبيكم تختارون قضاة يخافون الله مايظلمون مايتعاملون من تحت الطاوله #الغاء_عقوبة_الجلد — مّ (@d__l9_) April 25, 2020

https://twitter.com/4dfid/status/1254226640995004417?ref_src=twsrc%5Etfw

رضوخ مستمر للغرب واختيار توقيتات غريبة لإعلان القرارات#الغاء_عقوبة_الجلد https://t.co/wh9RJiNZUR — 3wad abou hussien (@awadabouhussien) April 24, 2020

https://twitter.com/Vanilla_FATIMA/status/1254200170650177536?ref_src=twsrc%5Etfw

خطوة رائعة … الغاء عقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية 👍 ويبقى للقاضي سلطة الحكم بالجلد فقط في ما يتصل بالحدود ومجالها ضيق جدا جدا ، اي اننا سنشهد انخفاض في عقوبة الجلد بشكل كبير جدا جدا 👍 pic.twitter.com/q835VKauLw — وليد سليس (@WaleedSulais) April 23, 2020

#السعودية تلغي عقوبة (الجلد) واستبدالها بالسجن او الغرامة.

-اعتقد القادم الي رح يتم الغاء عقوبة الإعدام.

-هذا القرار يغطي على موت احد الناشطين هذا اليوم في السجون السعودية بسبب الإهمال الطبي،واعتقد انه قرار ذكي أصدر في وقت مناسب. — Lina Musawi | لينا الموسوي (@realLinamusawi) April 24, 2020