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سياسة

عناق ودموع.. أم تودع طفليها المصابين بكورونا قبل عزلهما (فيديو)

26/4/2020

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو مؤثراً لأم إندونيسية وهي تودع طفليها المصابين بفيروس كورونا، داخل سيارة إسعاف قبل انتقالهما لمستشفى الحجر الصحي.

وأظهر الفيديو الشقيقين وهما في عمر 4 و8 سنوات، أثناء نقلهما إلى المستشفى بينما تودعهما الأم بالأحضان والدموع داخل عربة الإسعاف.

وانتقل الفيروس للطفلين عن طريق قريب للأسرة يعمل في العاصمة جاكرتا، ويعود إلى منزل العائلة في بلدية تشي لينسغي في محافظة بوغور جنوب العاصمة.

ولاقى المقطع اهتماما واسعا  وتعاطفا لدى رواد مواقع التواصل، ومطالبتهم للجميع بتوخي الحذر لاسيما في أماكن الزحام.

وبلغ عدد مصابي كورونا في إندونيسيا 8607، توفي منهم 720 وتعافى 1042. وعالميًا تقترب الإصابات نحو 3 ملايين توفي منهم أكثر من 203 لاف وتعافى ما يزيد عن 837.

https://twitter.com/arwidodo/status/1254027859141820419?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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