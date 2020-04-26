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علي جمعة: النبي إدريس بدأ بناء الأهرام وأبو الهول يجسّده.. بماذا رد زاهي حواس؟ (فيديو)

أهرامات مصر وتمثال أبو الهول
أهرامات مصر وتمثال أبو الهول
26/4/2020

قال عالم المصريات البارز، زاهي حواس، الأحد، إنه ليس صحيحًا أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرام، وأن تمثال "أبو الهول" هو تجسيد له.

وكان مفتي مصر السابق علي جمعة قد قال في تصريحات متلفزة، السبت، إن "هناك كثيرًا من الأقاويل التي يرجحها العلماء، أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرام، وأنه (هو) وجه تمثال أبو الهول"، الأمر الذي أثار جدلًا.

هل ممكن أن يكون سيدنا إدريس هو من علم المصريين بناء الأهرام؟

وأوضح حواس في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، الأحد، أن "الشيخ علي جمعة رجل فقيه في الدين، وتحدث عن الآثار بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل رددها الكثيرون من مهووسي الآثار من دون علم ولا دراسة".

وأكدحواس عدم وجود دليل على بناء النبي إدريس للأهرام أو "أبو الهول"، لكن هناك أدلة كاملة تؤكد أن الملك زوسر هو أول من بنى هرما، وأن خفرع هو من شيد "أبو الهول".

عالم المصريات زاهي حواس (غيتي)

وبُني هرم "خوفو" في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، ليكون مقبرة للملك خوفو، ويبلغ ارتفاعه 146 مترًا، وهو إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، بجانب هرمي خفرع ومنقرع.

و"أبو الهول" هو تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، تقع النسخة المعروفة منه في منطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة) وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم.

ويبلغ طول التمثال 73.5 مترًا، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويُعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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