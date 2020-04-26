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سياسة

شاهد: أهالي محافظة مصرية يستغيثون بعد إصابات متلاحقة بكورونا

مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد
مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد
26/4/2020

استغاث أهالي مركز "الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد جنوبي مصر، بعد تسجيل وفاة وظهور إصابات متلاحقة بفيروس كورونا بشكل مفاجئ، مما أثار ذعر الأهالي في ظل عدم توافر تجهيزات أو إمكانيات.

وانتشر فيديو لأحد الأهالي وهو يستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد، محذرًا من كارثة طبية تهدد الوادي الجديد بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في مستشفى الداخلة ما أدى إلى إغلاقه بالكامل.

وشكا نقص الإمكانيات الخاصة بالعناية بالمرضى أو فحص المشتبه في إصابتهم، لافتًا إلى تصاعد الإصابات بكورونا في وقت لا تتوافر فيه مستشفى عزل أو مسحات أو أجهزة تحليل متخصصة أو حتى أطباء، متهمًا مسؤولي المحافظة بالتقصير.

وقال الشاب مستغيثًا "من مواطني الوادي الجديد. إلحقونا. أنا مش هخاطب أي مسؤول هنا لأن كله شايف المشهد. عندنا مستشفى اتدمر، كله مصاب. إزاي تقول أنا محلل لـ135 حالة وهما 10 فقط؟ ارحمونا عشان الناس كده هتموت".

وقبل يومين، قرر محافظ الوادي الجديد إغلاق مستشفى الداخلة تمامًا وإخلائها، بعد اكتشاف نحو 13 حالة إصابة بكورونا داخل المستشفى وتم نقل 10 منهم إلى مستشفى العزل في إسنا بمحافظة الأقصر، وتشمل 6 ممرضين وممرضات و2 عمال وفرد أمن، وفتاة توفيت والدتها بالفيروس.

وكانت محافظة الوادي الجديد قد سجلت ظهور أول 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، الأربعاء الماضي، بمستشفى الداخلة العام وتم نقلهم إلى مستشفى العزل بأبوتيج في محافظة أسيوط، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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