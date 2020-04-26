سلمان العودة في رمضان: ما معنى الاستقامة في سورة الأحقاف؟ (فيديو)

خلال برنامجه الذي يحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يواصل الشيخ سلمان العودة في حلقة اليوم تفسير سورة الأحقاف.

وذلك بداية من قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

وتذاع حلقات الشيخ العودة في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

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