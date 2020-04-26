"رمضان مختلف هذا العام".. الأمير تشارلز يوجه رسالة للمسلمين (فيديو)

نشرت وزارة الخارجية البريطانية، على حسابها على تويتر، رسالة تهنئة من الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال الأمير تشارلز في رسالته "السلام عليكم، بينما يحتفي المسلمون في المملكة المتحدة وفي أنحاء الكومنولث ببداية أكثر الشهور قدسية في التقويم الإسلامي، شهر رمضان، أردت أن أعرب لكم جميعًا عن أطيب تمنياتي، وأقول لكم نفكر فيكم أنا وزوجتي في هذا الشهر الخاص من السنة".

وأضاف "في ظروف مختلفة، كان هذا الشهر سيعتبر مليئا بالبهجة، فالمساجد كانت ستعجّ بالحياة، والعائلات المسلمة كانت ستتجمع لتناول الوجبات معًا وتصلي جماعة، والكثير منهم كان سيدعو الجيران والأصدقاء، من جميع الأديان لمشاركتهم".

واستدرك "لا يسعني سوى أن أتخيل كم ذلك الوضع صعب وحزين بالنسبة لكم جميعًا".

ويأتي شهر رمضان هذا العام في ظل أجواء صعبة في بريطانيا في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وكان الأمير تشارلز نفسه قد أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتعافى منه منذ نحو ثلاثة أسابيع، حيث أعُلن أنه لم تظهر عليه سوى "أعراض خفيفة للمرض"، لكنه رغم ذلك خضع للحجر الصحي بصحبة زوجته كاميلا غير المصابة في أسكتلندا.

ويتطلع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العودة للعمل غدا الإثنين بعد تغيبه لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بمرض كوفيد-19، إذ قضى أسبوعا في المستشفى في أوائل أبريل/ نيسان الجاري، بينها ثلاث ليال في غرفة العناية المركزة.

وتخطى عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في مستشفيات بريطانيا العشرين ألفا، بينما تخطت الإصابات 148 ألف إصابة، وفقا لآخر بيانات صدرت أمس السبت.

لكن مع وجود مؤشرات على أثر اقتصادي كارثي، ومع تنامي الإحباط العام لدى المواطنين من إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، تواجه الحكومة مطالبات متزايدة ببدء توضيح الطريقة التي تعتزم بها تخفيف العزل العام.

ورفض الوزراء حتى الآن الإفصاح عن أي مؤشرات في هذا الشأن، وقالوا إن الأفضل الآن هو إبقاء التركيز على الرسالة الأساسية ألا وهي: البقاء في المنزل واقتصار الخروج على الضرورات.