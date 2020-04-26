رصد قطار يثير تساؤلات حول مكان إقامة زعيم كوريا الشمالية

أظهرت صور أقمار صناعية قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.

وذكر مركز (38 نورث) للأبحاث المختص بكوريا الشمالية في تقريره أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 أبريل نيسان مضيفا أن المحطة مخصصة لعائلة كيم.

وقال المركز إن القطار ربما يخص كيم لكن لم يتسن لرويترز تأكيد ذلك بشكل مستقل أو ما إذا كان كيم في ونسون.

وأضاف المركز "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل نيسان.

وكانت آخر مرة تحدثت فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بشأن مكان كيم عندما أوردت خبرا عنه وهو يرأس اجتماعا في 11 أبريل نيسان.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس من شأن التقارير التي تحدثت عن مرض كيم وقال للصحفيين "أعتقد أن التقرير غير صحيح" لكنه أحجم عن توضيح إن كان على اتصال بمسؤولين في كوريا الشمالية.

والتقى ترمب بكيم في ثلاث مناسبات في محاولة لإقناعه بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة وجيران كوريا الآسيويين. ورغم توقف المحادثات إلا أن ترمب لا يزال يصف كيم بالصديق.

التقى ترمب بكيم في ثلاث مناسبات في محاولة لإقناعه بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية

وكانت مجلة أسبوعية يابانية قالت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (36 عامًا) في حالة غيبوبة إثر جراحة خطيرة أجريت له.

ونشرت مجلة Shūkan Gendai اليابانية تقريرًا، الجمعة، عن حالة الزعيم الكوري الشمالي، وذلك استنادًا إلى معلومات قدّمها أحد أفراد فريق طبي صيني مكلَّف بمتابعة حالة أون.

وأفاد الطبيب الصيني أن أون خضع لجراحة في القلب قبل وصول الفريق الصيني، لكن حدثت مضاعفات بسبب سمنة الزعيم الكوري الشمالي وقلق الجراح.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا، السبت، حول إرسال بيجين فريقًا طبيًّا إلى العاصمة الكورية لسبب غير معلن، ورجّحت رويترز أن الفريق سيتابع حالة الزعيم الكوري.

وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم.

وقال اثنان من ثلاثة أشخاص تحدثوا إلى "رويترز" إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بيجين إلى كوريا الشمالية، الخميس.

وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، وامتنعت المصادر عن كشف هويتها نظرا لحساسية الموضوع، في حين لم تعلق وزارة الخارجية الصينية.

كان موقع "ديلي إن كيه" الإلكتروني -مقره في سيول- ذكر الأسبوع الماضي أن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 أبريل/نيسان الجاري، ونشر الموقع الخبر نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

بينما شكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال في تقارير، أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة، وقال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إنهم لم يرصدوا أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية.

وقال مصدر كوري جنوبي لرويترز ، الجمعة، إن معلومات المخابرات تشير إلى أن كيم حي ومن المرجح أن يظهر قريبا، وأوضح أنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

وقال مسؤول مطلع على معلومات المخابرات الأمريكية، إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز ردًا على سؤال عن صحة الزعيم الكوري "ليس لدي أي شيء يمكنني أن أقوله لكم الليلة، ولكن على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا نتابع الموقف بحرص شديد".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن زعيم كوريا الشمالية قد توفي، مبينة أن آخر ظهور له كان في 12 من أبريل/نيسان، وأن كوريا الشمالية تستعد لتعيين خليفة له.

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