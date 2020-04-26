دراما "الاختيار" تثير الجدل بين المعارضة المصرية ومؤيدي النظام

هاجم معارضون وحقوقيون مصريون "مسلسل الاختيار" مؤكدين أن الدراما المصرية تنقل وجهة نظر السلطات المصرية فقط، دون النظر للواقع في شبه جزيرة سيناء.

وهاجم آخرون الرمزية المعتادة في الدراما المصرية للإرهاب باللحية والنقاب، مؤكدين إن ضابط الجيش السابق هشام عشماوي لم تكن هيئته كما صورها المسلسل، مؤكدين أن القصد هو النيل من الهوية الإسلامية.

أمير كرارة في "الإختيار" على MBC دراما، قصة واقعية عن حياة البطل المصري أحمد المنسي.

بطولة : أمير كرارة – أحمد العوضي – ساره عادل – دينا فؤاد – ضيوف الشرف: أحمد السقا – آسر ياسين – اياد نصار

تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي#رمضان_يجمعنا @mbcdrama @AmirKarara pic.twitter.com/tdOrbVDNL5 — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) April 22, 2020

المخابرات بقالها فترة شغاله على التلفزيون والسينما بشكل إحترافي بيزيد سنة بعد سنة

من سنتين مسلسل ابو عمر المصري وبعده فيلم الممر ودلوقتي مسلسل #الاختيار (ال لفتوا انتباهي).

عندهم مقدرة يخلطوا بين الواقع وتزويره

بعرضهم لأحداث حقيقية لكن بسناريوهاتهم ال كلها زور وكادرهم الخاص pic.twitter.com/22OP0mbb47 — َ عَمرو حمدي  (@hamdy_1410) April 26, 2020

ودافع آخرون عن المسلسل مؤكدين منطقية الأحداث ومتعجبين من الهجوم عليه، كما احتفوا بالعمل الفني لتجسيده تضحيات ضابط القوات الخاصة أحمد المنسي.

لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل #الاختيار دون تردد.

رحم الله #المنسي والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله #مصر وسائر بلادنا. pic.twitter.com/tp1Ee63DPz — علي الجفري (@alhabibali) April 25, 2020

ويمثل المسلسل بعض ملامح السيرة الذاتية للعقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، وقد أصبح أيقونة قوات الصاعقة إثر مصرعه في عملية مسلحة استهدفت كتيبته في رمضان 2017.

يذكر أن محمد المنسي -شقيق العقيد أحمد المنسي- قد نشر على حسابه بموقع فيسبوك أن صنّاع المسلسل لم يأخذوا رأي الأسرة في عمل درامي يتناول سيرة نجلهم، وأن الأسرة ظنت في البداية أن الأمر مجرد مزحة، لكن بمرور الوقت ثبت أنه صار واقعا مؤكدا، وهو ما تسبب في إصابة والدة العقيد الراحل بضرر نفسي شديد.

ولجأت الأسرة إلى القضاء، وبعكس ما يحدث مع باقي المسلسلات، لم تنشر وسائل الإعلام أي معلومة عن الدعوى القضائية التي أقامتها أسرة الضابط الراحل ضد المسلسل وصنّاعه، ولم يستجب القائمون على المسلسل بالامتثال أمام النيابة بعد استدعائهم مرتين، وفق رواية شقيق المنسي.

ورفعت الأسرة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لسرعة البت في القضية وإيقاف تصوير المسلسل، لكن القضاء كان له رأي آخر، إذ تحوّلت القضية إلى محكمة عادية، رغم استيفاء القضية جميع الاشتراطات التي تتطلّبها محكمة الأمور المستعجلة.

لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة، لكن دفاع محامي المسلسل شكك في عدم وجود صلة بين المنسي وأمه التي رُفعت الدعوى باسمها، وأن على المحكمة التأكد من أن نجل صاحبة الدعوى القضائية هو نفسه العقيد أحمد المنسي.

كما أكد شقيق المنسي أن المحامي اعتذر للأسرة بعد الجلسة، مؤكدا أنه لا يملك من الأمر شيئا، ومضيفا أن صنّاع العمل الدرامي مستعدون لدفع أي مبلغ لإنهاء القضية.