جثث مكدسة في الحمامات.. ممرض إكوادوري يروي "كابوس" مكافحة كورونا

تتكدس جثامين ضحايا كورونا في أحد مستشفيات غواياكيل كبرى مدن الإكوادور حتى في الحمامات بعدما نقلها الممرضون بأنفسهم إلى هناك لأن "عدد موظفي المشرحة لم يعد يكفي".

كشف عن ذلك أحد مقدمي الرعاية الصحية، الذي استعاد ذكرى هذا "الكابوس" الذي واجهه مع انهيار النظام الصحي في هذه المدينة الساحلية الواقعة على المحيط الهادئ، وأبرز بؤر الوباء في أمريكا اللاتينية. وأثرت تجربته "الصادمة" بعمق في حياته الخاصة والمهنية، وهي تجربة رواها لوكالة فرانس برس.

ولفت إلى أنه عند إعلان حال الطوارئ في مارس/ آذار، ارتفع عدد المرضى لدى كل ممرض من 15 إلى 30 مريضا وذلك خلال فترة مناوبة من 24 ساعة.

ويتألم الرجل لأن "الكثير من من الناس توفوا بين أيدينا بينما كنا نحقنهم بإبرة الوريد".

ويشير إلى أنهم اضطروا إلى "تخريج أو نقل مرضى من أجل إخلاء الأسرة. لدينا 65 وحدة للعناية المركزة ويشغلها مرضى وباء كوفيد-19".

ويضيف أن "الناس وحيدون وحزانى. يسبب الدواء لهم اضطراباً في الجهاز الهضمي، وبعضهم يتغوط في ثيابه. إنهم يشعرون بالحرج ويعتقدون أنهم لن يتعافوا، وينظرون إلى الشخص المجاور وهو يختنق ويصرخ طلبا للأوكسجين".

سجلت الإكوادور حوالي 23 ألف إصابة، بينها 600 وفاة منذ 29 فبراير/ شباط، معظمهم في غواياكيل

مشارح مكتظة

ويقول الممرض البالغ من العمر 35 عاماً إن عدد الوفيات ارتفع بين ليلة وضحاها و"لم يعد عدد العاملين في المشرحة يكفي فاضطررنا عدة مرات إلى نقل الجثث وتكديسها في المرحاض".

وأشار الممرض الذي يعمل منذ ثلاث سنوات في هذا المستشفى، إلى أن زملاءه "اضطروا إلى كبح حاجتهم" في الذهاب إلى المرحاض لامتلائه "بالجثث"، مضيفاً "يتم إخراج (الجثث) عندما يصبح عددها ست أو سبع".

وسجلت الإكوادور حوالي 23 ألف إصابة، بينها 600 وفاة منذ 29 فبراير/ شباط، معظمهم في غواياكيل.

ولا تكشف الحصيلة الرسمية سوى عن جزء من المأساة، إذ ازداد عدد الوفيات في أول أسبوعين من شهر أبريل/ نيسان، ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري، لتبلغ 6700 في مقاطعة غاياس وعاصمتها.

ويشمل هذا الرقم الوفيات والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أمراض أخرى.

وأقر رئيس الإكوادور لينين مورينو بأن "السجلات لا تدل سوى على جزء فقط" من الواقع، وهذا ما عززته رواية الممرض.

وعند امتلاء المشرحة، يصار إلى إحضار شاحنات مبردة إلى المشفى لوضع الجثث فيها، حيث يبقى بعضها لمدة 10 أيام، ملفوفة في أكياس مثل أغطية حماية الملابس السوداء".

ويقوم الأقارب، أحيانا، "بتمزيق الغطاء (…) وتخرج منه السوائل. إنها كارثة صحية!".

اضطر سكان الإكوادور إلى ترك جثث ذويهم في الطرقات لأيام قبل أن تُنقل إلى شاحنات تبريد

تسرب عام

عند إعلان حال الطوارئ القصوى "فر الجميع. انتقل الموظفون الإداريون إلى مكان آمن. وفر المعالجون النفسيون الذين كان يجب عليهم أن يعملوا (…) و32 طبيب أسنان كان بإمكانهم المساعدة (…) واستلام السجلات، والتحقق من الأدوية" كذلك.

ويجد الممرض العزاء، نوعا ما، في انخفاض عدد الوفيات الأسبوع الماضي لكن العذاب يرافقه إلى منزله حيث قال "أكثر ما أفكر فيه هو أن أكون مريضاً وأن أدرك أني (…) قد أصبت مريضا بالعدوى".

وعند عودته إلى المنزل، بعد 24 ساعة من العمل، ما إن يحاول إراحة ساقيه حتى يستيقظ فجأة على وقع "الكابوس" نفسه حيث يرى نفسه يركض و"يفتح باب الحمام الذي يضم كل الجثث"، دون أن يتمكن من معاودة النوم.

كما انقلبت حياته العائلية رأساً على عقب، فلم يعد بإمكانه مشاركة أي شيء مع والديه وأخيه. ويخضع لعزل صارم يضطره لتعقيم سيارته وحذائه كل يوم. ثم يستحم وينهي طقوسه اليومية بغسل ملابسه بالماء الساخن.

ويوضح "أتناول طعامي بعيداً عنهم على طاولة بلاستيكية، وأرتدي الكمامة لدى مغادرتي لغرفتي، لا أستطيع تقبيل أحد ولا حتى حيواناتنا الأليفة".

ويفكر أحيانا في الآثار التي سيتركها في نفسه هذا الوباء.

ويشعر بالاستياء عندما لا يتمكن "سوى من وصل المريض بأنبوب، رغم علمي أنه يحتاج إلى جهاز تنفس وأنه لا يوجد خيار آخر"، كحال مرضى السكري أو ارتفاع الضغط.

ويضيف بحرقة "ماذا لو كانت أمي؟ لو كان والدي؟ إن هذا يقتلني، يقتلني نفسياً".