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سياسة

تعرف على التجربة الروسية في مواجهة فيروس كورونا (فيديو)

26/4/2020

تحدث أخصائي الغدد الصماء والسكري في مركز الأبحاث الإكلينيكية بموسكو، أنس مهيدات، عن التجربة الروسية في مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع المرضى، ومدى نجاحها.

وقال خلال لقاء مع برنامج "مع الحكيم" على شاشة الجزيرة مباشر، إن التجربة الروسية نتجت عن مساعدة من بعض الصينيين والفريق الطبي الروسي الذي عاش على أرض الواقع في إيطاليا في قلب الأزمة، وتمخض عن ذلك كله برنامج عمل داخل روسيا لإعادة تأهيل الأطباء في المستشفيات بشكل عام.

وأضاف أنهم بدأوا منذ بداية الشهر الماضي، حملة "تدريس عن بعد" ودورات "أون لاين"، سريعة وقوية شملت غالبية المستشفيات الروسية، لتأهيل جميع الأطباء بمختلف تخصصاتهم للتعامل مع مرضى كورونا.

وقال إنه تلقى هذه الدورات وداخل المستشفى كذلك، حيث تم تنظيم غرف عمليات خاصة إدارية، لتسريع إعادة تأهيل جميع الأطباء، ونتيجة تلك التدريبات حصل الأطباء على شهادات من وزارة الصحة الروسية بأنهم قادرون على العمل مع مرضى الكورونا.

بعد ذلك، أصبح توزيع المهام داخل المستشفى مختلفًا، وبحسب اختصاص كل طبيب، فالفريق الرئيسي لعلاج مرضى كورونا هم أطباء الطوارئ وأطباء العناية الفائقة وأطباء الجهاز التنفسي، بينما أطباء الجراحة والباطنة فكلهم يعملون إما مساعدين أو رؤساء أقسام.

وبالتالي، ألغيت جميع الاختصاصات، فالكل يتعامل مع مرضى كورونا، لكن يتم تقسيم العمل وفقًا للعناية المطلوبة للمريض وخطورة حالته. وأضاف أن الكوادر الطبية في موسكو حتى الآن قادرة على استيعاب الزيادة في عدد المرضى.

وأشار مهيدات إلى أن مرضى كورونا لا يدخلون جميعا إلى المستشفيات، فنصف المرضى تقريبا يبقون في المنازل، ولا تستقبل المستشفى تقريبا إلا من تستدعي حالته ذلك، للتخفيف عن الكوادر الطبية.

وقال إن روسيا تعمل على تطوير لقاح خاص ضد كورونا، من المفترض تجربته إكلينيكيا في أغسطس/آب المقبل، لكنه يحتاج لوقت وجهد ربما يستمر لسنتين أو ثلاثة حتى يتم اعتماده.

ولفت إلى أن البروتوكول العلاجي في روسيا حتى الآن هو نفسه المطبق في فرنسا والذي يعتمد على عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين، لعلاج مرضى كورونا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في روسيا نحو 81 ألف حالة توفي منهم 747 وتعافى نحو 7 آلاف. وعالميًا يقترب عدد الإصابات من 3 ملايين توفي منهم نحو 204 آلاف حالة وتعافى أكثر من 841 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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