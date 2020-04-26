تركيا ترسل طائرة لجلب مواطن مصاب بكورونا من السويد (فيديو)

أقلعت طائرة إسعاف تركية من مطار ستوروب بمدينة مالمو السويدية، وعلى متنها المواطن التركي "أمر الله غولوشكن" المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الطائرة وصلت السويد، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة طلب مساعدة من إبنة المصاب ليلى، التي أوضحت أن مستشفيات السويد رفضت معالجة والدها.

وغادرت طائرة الإسعاف التركية وعلى متنها المريض وثلاثة من أبنائه.

وقالت إبنة المصاب ليلى، إنها شعرت بفخر واعتزاز عندما رأت الطائرة تحط في مطار مالمو لنقل والدها إلى تركيا.

وأوضحت أن المسؤولين الأتراك تواصلوا معها عقب تلقيهم نبأ إصابة والدها بالفيروس ورفض المستشفيات السويدية معالجته.

وكانت ليلى قالت في تغريدة على تويتر "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا".

وأردفت "وبعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي، جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا، أخرجوه من المستشفى وطلبوا منه البقاء في المنزل".

Young Leyla, who lives in Sweden, put out a plea on socialmedia, about her critically ill dad,diagnosed with #COVID19, given no treatment and sent home from hospital. #Turkey responded by sending a fully equipped ambulance plane to evacuate the family back to Turkey this morning. pic.twitter.com/MOIDT6Zr5e — Gülnur Aybet (@Gulnuray) April 26, 2020

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، تخصيص طائرة لجلب المريض، استجابة لطلب ابنته، المساعدة من السلطات التركية.

وأرفق قوجة تغريدته بصورة للطائرة التي انطلقت إلى السويد مع الطاقم الطبي.

وأضاف قائلا "ليلى العزيزة.. أرسلنا طائرة إسعاف إلى السويد لجلبكم إلى تركيا، شعرنا بالحزن لبعدكم عن بلادنا في هذه الفترة العصيبة، مستشفياتنا وأطباؤنا جاهزون لاستقبال والدك".

Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler. pic.twitter.com/y4vUOQMGNl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.) pic.twitter.com/J5xvaOFZHg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

وعقب تلقيها نبأ انطلاق طائرة إسعاف تركية إلى السويد، شكرت ليلى عبر تغريدة، وزير الصحة فخر الدين قوجة والرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلّق على الحادثة الإنسانية، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قائلا "مستشفيات السويد رفضت معالجة مواطننا، وتركيا لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر".

واستطرد قائلا "سنقوم بجلب السيد أمر الله إلى بلادنا بطائرة إسعاف، ونحن فخورون لأننا من مواطني الجمهورية التركية".

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi.https://t.co/IznNr4t9fC pic.twitter.com/qTffTtB50O — Yeni Şafak (@yenisafak) April 25, 2020

إجلاء 60 ألفا حول العالم

وأعلنت تركيا، إجلاء أكثر من 60 ألف مواطن في كافة أنحاء العالم، منذ توقف الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، عبر حسابه على تويتر، مساء السبت.

📌Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. 📌Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 📌57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.#ÜlkemleGururDuyuyorum 🇹🇷 pic.twitter.com/RfZvPESj8m — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2020

وأشار إلى أن بلاده أعادت أيضا نحو 20 ألف أجنبي لبلدانهم.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تركيا قدمت الدعم الطبي لـ57 دولة، في إطار مكافحة انتشار كورونا.

ومساء السبت، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع إصابات كورونا إلى 107 آلاف و773، توفي منهم ألفين و706، بينما تعافى 25 ألفا و582.