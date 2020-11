تركيا ترسل طائرة لجلب مواطن مصاب بكورونا من السويد (فيديو)

أقلعت طائرة إسعاف تركية من مطار ستوروب بمدينة مالمو السويدية، وعلى متنها المواطن التركي "أمر الله غولوشكن" المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الطائرة وصلت السويد، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة طلب مساعدة من إبنة المصاب ليلى، التي أوضحت أن مستشفيات السويد رفضت معالجة والدها.

وغادرت طائرة الإسعاف التركية وعلى متنها المريض وثلاثة من أبنائه.

وقالت إبنة المصاب ليلى، إنها شعرت بفخر واعتزاز عندما رأت الطائرة تحط في مطار مالمو لنقل والدها إلى تركيا.

وأوضحت أن المسؤولين الأتراك تواصلوا معها عقب تلقيهم نبأ إصابة والدها بالفيروس ورفض المستشفيات السويدية معالجته.

وكانت ليلى قالت في تغريدة على تويتر "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا".

وأردفت "وبعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي، جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا، أخرجوه من المستشفى وطلبوا منه البقاء في المنزل".

Young Leyla, who lives in Sweden, put out a plea on socialmedia, about her critically ill dad,diagnosed with #COVID19, given no treatment and sent home from hospital. #Turkey responded by sending a fully equipped ambulance plane to evacuate the family back to Turkey this morning. pic.twitter.com/MOIDT6Zr5e

— Gülnur Aybet (@Gulnuray) April 26, 2020