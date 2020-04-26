براءة المصري علي أبو القاسم المعتقل في السعودية بعد حكم بإعدامه

قالت زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم المعتقل في السعودية بتهمة تهريب المخدرات، إن المحكمة قررت أن لا وجه للدعوى الجنائية ضده بينما لم تعترض النيابة، ما يستوجب الإفراج عنه.

وكانت قضية المهندس المصري أثارت ضجة واسعة وجدلًا على منصات التواصل، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه عام 2018 رغم حكم القضاء المصري ببراءته، ومطالبات بتدخل الجهات المصرية المسؤولة. وكان أبو القاسم اتهم بتهريب وترويج مخدرات في السعودية.

وكانت المحكمة العليا السعودية، قبلت طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات له، ومحاكتهم أمام القضاء المصري.

وقالت زوجته ابتسام سلامة، في تصريحات محلية، إن النيابة العامة هناك لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في مطلع الشهر الماضي، والقائل إن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري في قضية جلب المخدرات.

وأوضحت أن النيابة العامة السعودية كان لديها مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، موضحة أن عدم تقديم النيابة بتلك المذكرة يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتعتبر براءته نهائية.

وعن الخطوة المقبلة، قالت سيذهب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها الذي شغلت قضيته الرأي العام المصري على مدار العامين الماضيين.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، موافقة المحكمة العليا بالسعودية على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على أبو القاسم.

ويعمل أبو القاسم في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالقتل تعزيرًا (الإعدام) عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات إلى المملكة.

ووفق مقاطع فيديو سجلها أبو القاسم، وزوجته ابتسام، وعدد من الناشطين المصريين، فإن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.

وسرد أبو القاسم القصة كاملة في فيديو مطول، وشرح كيف تم استغلاله من قبل عصابة تهريب مخدرات، حين قدم مساعدة في تخليص أوراق جمركية لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات من خلالها بطريقة متقنة.

ومنذ صدور الحكم على أبو القاسم في 2017 وتثبيته منتصف عام 2018، تسعى زوجة أبو القاسم وناشطون لإلغاء الحكم والإفراج عنه، ونشروا صفحة (انقذوا المهندس علي من الإعدام) على فيسبوك ينشرون من خلالها كل جديد عن تطورات القضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع تداول أخبار بتثبيت حكم الإعدام وقرب تنفيذه، انطلقت حملة إلكترونية وتصدر وسم (#أنقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم) منصات التواصل المصرية آنذاك، للمطالبة بإنقاذ المهندس البريء من الموت ظلمًا.

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