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اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يُعلن الحكم الذاتي

تمزقت أوصال اليمن بين براثن المؤامرات الداخلية والخارجية والإمارات على رأس القائمة
تمزقت أوصال اليمن بين براثن المؤامرات الداخلية والخارجية والإمارات على رأس القائمة
25/4/2020

أعلن المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ بالجنوب في اليمن اعتبارًا من منتصف الليلة.

وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، اجتماعاً طارئاً لها، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وحضور القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي، للوقوف على مستجدات الأحداث في الساحة الوطنية الجنوبية.

وصدر عن اجتماع المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- بيان سياسي جاء فيه:
  • إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارًا من السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ.
  • إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب ومباشرة لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفق المهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس. 
  • تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة، ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية، وذلك بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي. وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة.
  • تكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلاً في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
  • دعوة محافظي محافظات الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب للاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
  • دعوة الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعب الجنوب، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
المصدر : الجزيرة مباشر
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