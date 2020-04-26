الصين تعلن شفاء جميع مرضى كورونا في ووهان

قال مسؤول صيني الأحد إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبحت خالية من أية حالة إصابة بالفيروس بينما يواصل المرض إصابة الملايين حول العالم.

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 من أبريل/نيسان، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 في المئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين. وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 في المئة على مستوى البلاد.

وحتى مساء الأحد، أصيب نحو ثلاثة ملايين حول العالم بالفيروس، توفي منهم 207 آلاف شخص، بينما تعافى نحو 876 ألفا آخرين.