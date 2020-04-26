الحكومة اليمنية ومحافظات جنوبية ترفض إعلان "الانتقالي" المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا

اتهمت الحكومة اليمنية، فجر الأحد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالاستمرار في التمرد المسلح الذي بدأه في أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي، حالة الطوارئ وتدشين ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة عبر تويتر "إن إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب، ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي".

واعتبر الحضرمي بيان الانتقالي الجنوبي إعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي).

وأضاف "يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل، وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".

وحمل الوزير المجلس ما أسماها التبعات الخطيرة والكارثية لإعلان كهذا.

وشهدت عدن مظاهرات غاضبة يومي الجمعة والسبت، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وتردي الخدمات العامة بالمدينة.

ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في زمام الأمور في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد منذ أغسطس/آب الماضي عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وبرر المجلس الانتقالي الجنوبي الخطوة بأنها جاءت بسبب تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي من قبل التحالف العربي والحكومة للمهلة التي حددها في الثالث من أكتوبر/ تشرين 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية.

شبوة بكل مكوناتها سلطة محلية وقوات أمن وجيش وطني وقوى وطنية وسياسية ومكونات شعبية ومجتمعية تقف في الصف الوطني الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وترفض الإنقلاب والتمرد عليه. — محمد صالح بن عديو (@adeow2018) April 26, 2020

رفض جنوبي

وأعلنت سلطات خمس محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، الأحد، رفضها إعلان المجلس الانتقالي.

وعبرت سلطات محافظات حضرموت، وشبوة،والمهرة، وأبين، وسقطرى (جنوب) في بيانات متلاحقة رفضها إعلان الانتقالي الجنوبي وتمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقالت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة في بيان إن رئيس الجمهورية هو المخول إعلان حالة الطوارئ، ولا يحق لغيره ممارسة هذا الإعلان.

وأضافت "نرفض ما جاء في بيان الانتقالي الجنوبي جملة وتفصيلا.. لا يمكن للمليشيات أن تكون بديلا للدولة ومؤسساتها".

بينما اعتبرت السلطة المحلية بمحافطة حضرموت (كبرى محافظات الجنوب)، إعلان الانتقالي خرقا للشرعية واتفاق الرياض.