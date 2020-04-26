البرهان يتهم "تنظيمات سياسية" بالتخطيط لانقلاب يقوض الفترة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، السبت، إن تنظيمات سياسية بالبلاد تهدد بعدم السماح بعبور الفترة الانتقالية، وتروج لانقلابات بواسطة الجيش.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية، بخلاف حكومة انتقالية تدير المرحلة وتستهدف تحسين أداء الاقتصاد.

وقال البرهان في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي في البلاد "جهات تروج لانقلاب بواسطة الجيش، ومن ضمن تلك الجهات، المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق المنحل)، وقالوا إنهم لن يسمحوا بنجاح الفترة الانتقالية".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، الرئيس السابق عمر البشير رئيس حزب المؤتمر، من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف "المؤتمر الوطني هو المتضرر الوحيد من انحياز القوات المسلحة للشعب، لذلك يحاولون الوقيعة وزرع بذور الفتنة، وكل الدلائل والرسائل التي وصلتنا قالوا إنهم لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية".

ومضى قائلا "بعض الأحزاب (لم يسمها) تحاول اختراق صفوف القوات المسلحة، لتجد موطئ قدم لها، لذا كانت رسالتنا المستمرة: أبعدوا القوات المسلحة عن السياسة".

وأكد أنه يتم جمع المعلومات للقبض على المتورطين في ذلك وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.‎

تحديات اقتصادية

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن ما تم إنجازه لا يواكب تطلعات الشعب السوداني وثورته، مشيراً إلى أن هناك تحديات اقتصادية، بجانب التحديات في ملف السلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، منوهاً إلى أن المكون العسكري طرح على وزارة المالية في شهر يناير الماضي، أن تقوم بتقييم عمل المؤسسات ذات الطابع المدني التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، للاستفادة منها اقتصادياً، مؤكداً أن منظومة الصناعات الدفاعية يمكن أن تسند السودان، كاشفاً عن شراكة بين المنظومة والحكومة التنفيذية، لافتاً إلى إرجاع عدد من المؤسسات إلى ولاية وزارة المالية مثل هيئة الموانئ البحرية، منوهاً إلى أن شركة زادنا تعمل بشراكة مع وزارة المالية، مؤكداً أنها شركة غير ربحية.

العلاقة مع أثيوبيا

وحول العلاقة مع إثيوبيا، أشار البرهان إلى أن الحكومة السابقة تراجعت في العام 1996 عن بعض النقاط على الحدود الإثيوبية، مما أدى إلى دخول مزارعين إثيوبيين في تلك النقاط، لافتاً إلى أن الحدود مرسومة منذ العام 1902، مؤكداً أنه سيتم حل جميع الخلافات بين البلدين.

لقاء نتنياهو

التقى نتنياهو البرهان في عنتيبي بأوغندا

وتوقع رئيس مجلس السيادة رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب قريباً، مؤكداً أن السودان أوفى بما عليه، وأن الشعب السوداني دفع فاتورة أخطاء النظام السابق، مشيراً إلى أن مخرجات اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي تم تحويلها إلى الجهاز التنفيذي، مؤكدا على أن مصالح السودان تحدد مسار علاقاته الخارجية والدولية.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في فبراير/ شباط الماضي أن نتنياهو التقى بالبرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل "تطبيع العلاقات" بين البلدين.

معارضة

وتأسف البرهان على فض الاعتصام، وكشف – لأول مرة – عن اعتراضه على المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكّل عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019، مشيراً إلى أنه أبلغ وزير الدفاع الأسبق الفريق أول عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن الأسبق الفريق أول صلاح قوش، ورئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق كمال عبد المعروف بأنهم غير مرغوب فيهم، منوهاً إلى أنه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا، عارضوا المجلس العسكري الأول.