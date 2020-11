أمريكيون يتأثرون بتصريحات ترمب بشأن استخدام المعقمات علاجا لكورونا.. كيف؟

كشفت صحيفة الديلي نيوز الأمريكية أن 30 شخصا توجهوا إلى مركز السيطرة على السموم بمدينة نيويورك خلال الثمانية عشر ساعة التي تلت اقتراح ترمب استخدامه المعقمات في علاج فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد غير المألوف في العادة توجه إلى هناك خوفًا من أن يكونوا قد تناولوا المبيضات أو منظفات المنزل الأخرى.

وفحص مركز السيطرة على السموم، التابع لوزارة الصحة بمدينة نيويورك، ما مجموعه 30 حالة من التعرض المحتمل للمعقمات بين الساعة 9 مساء الخميس والساعة 3 عصر الجمعة، وفق تصريح المتحدث الرسمي بالمركز.

وقال المتحدث إن كل الأشخاص الذين تواصلوا مع المركز لم يتوفوا ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

ولكن مقارنة بالعام الماضي، عالج مركز مكافحة السموم 13 حالة مماثلة فقط في نفس فترة الـ18 ساعة من العام الماضي.

NYC Poison Control Center saw 30 cases of exposure to Lysol, bleach & other cleaners in 18 hours after Trump’s suggestion disinfectant might be used to treat coronavirus That’s more than double during same period in 2019, per health dept Thankfully no hospitalizations or deaths pic.twitter.com/fVAUvGmuwM — Anna Sanders (@AnnaESanders) April 24, 2020

وكان ترمب قد اقترح خلال الإيجاز الصحفي عن فيروس كورونا الخميس بالبيت الأبيض، أن الأطباء ربما يتمكنون من علاج فيروس كورونا من خلال حقن مطهرات مثل المبيض مباشرة في رئتي مرضاهم.

وطلب ترمب من مستشاريه الصحيين النظر في الأمر قائلاً "لأنك ترى أن الفيروس يدخل إلى الرئتين، ولديه عدد هائل على الرئتين، لذا سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك … يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي".

ويوم الجمعة، وبعد استنكار واسع النطاق من قبل خبراء الطب، ادعى ترمب أن اقتراحه الخطير كان على سبيل المزاح.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي "لقد قلت ذلك بشكل ساخر".

ورغم دفاع ترمب وقوله بأنه كان يمزح، أخذت وكالات الصحة والطوارئ تعليقاته على محمل الجد وحذرت الناس من الاستماع إلى الرئيس.

وقالت مفوضة الصحة بمدينة نيويورك أوكسيريس باربوت على تويتر "لتوضيح الأمر، لا تستخدم المطهرات للابتلاع سواء عن طريق الفم أو الأذنين أو عن طريق استنشاقها بأي شكل من الأشكال، والقيام بذلك يمكن أن يعرض الناس لخطر كبير".

To be clear, disinfectants are not intended for ingestion either by mouth, by ears, by breathing them in any way, shape or form. And doing so can put people at great risk. https://t.co/QFuGdXIPcp — Commissioner Dave A. Chokshi, MD (@NYCHealthCommr) April 24, 2020

وفي ولاية ماريلاند أيضا، تلقت وكالة إدارة الطوارئ أكثر من مئة اتصال للاستفسار عن اقتراح الرئيس ترمب، مما أجبر الوكالة على تحذير المواطنين الأمريكيين، وتذكيرهم بأن "المواد المطهرة لا ينبغي إدخالها إلى الجسم تحت أي ظرف من الظروف سواء من خلال الحقن أو الابتلاع أو أي طريق آخر".

ALERT🚨: We have received several calls regarding questions about disinfectant use and #COVID19. This is a reminder that under no circumstances should any disinfectant product be administered into the body through injection, ingestion or any other route. — Maryland Emergency Management Agency (MDMEMA) (@MDMEMA) April 24, 2020

وبالمثل، أصدر قسم إدارة الطوارئ في ولاية واشنطن بيانًا عامًا لتذكير الناس بعدم "شرب المبيض" أو "حقن المطهر".